Rue Grenette : la Ville de Lyon lance dès aujourd’hui une concertation citoyenne

Désormais réservée aux bus, vélos et piétons dans le cadre du projet Presque’île à vivre, la rue Grenette (2e arr.) est au cœur de toutes les tensions politiques depuis le virage à droite de la Métropole de Lyon qui veut la rouvrir à la circulation. Souhaitant recueillir les attentes des riverains, la Ville de Lyon lance ce jeudi une concertation citoyenne.

À l’instar du projet Rive Droite, la rue Grenette (2e arr.) cristallise elle aussi les visions opposées portées, d’un côté, par la Ville de Lyon et les écologistes, et de l’autre, par la Métropole de Lyon passée à droite avec l’élection de Véronique Sarselli, pour la Presque’île. Réaménagée et réservée aux bus, vélos et piétons depuis juin 2025 dans le cadre du projet Presque’île à vivre et de la Zone à trafic limité (ZTL), la rue Grenette pourrait rouvrir à la circulation. Du moins c’est le souhait de la Métropole de Lyon.

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Une concertation lancée entre le 30 avril et le 30 mai

"Une telle évolution pourrait avoir des conséquences importantes sur l’organisation globale des déplacements en Presqu’île, notamment sur les équilibres entre transports en commun, circulation automobile, cheminements piétons et mobilités actives. Elle pourrait également impacter d’autres aménagements structurants, comme la piétonisation engagée dans certains secteurs du centre-ville", indique ce jeudi la Ville de Lyon dans un communiqué, qui annonce dans le même temps lancer dès aujourd’hui une concertation citoyenne.

Cette dernière s’étalera donc du 30 avril au 30 mai prochains et "s’inscrit dans la continuité des démarches participatives déjà menées autour de la Presqu’île", la municipalité souhaitant "associer largement les habitants à la réflexion" et avoir une "collaboration constructive" avec la Métropole de Lyon. Le questionnaire permettra ainsi de mieux identifier "les usages de la Presqu’île, les modes de déplacement privilégiés, l’évaluation des aménagements actuels, les avis sur le maintien ou non de la rue Grenette sans circulation automobile", détaille la Ville. La consultation est d’ores et déjà disponible sur la plateforme citoyenne Oyé !

Aujourd’hui, la Ville de Lyon assure "qu’environ 90 % des déplacements dans la Presqu'île se font à pied et 80 % des trajets pour rejoindre la Presqu'île se font en transport en commun ou à pied." Ce sont près de 90 000 usagers qui empruntent quotidiennement la rue Grenette en bus, contre les 9 000 à 10 000 voitures auparavant.

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