Actualité
rue Grenette sans voiture lyon

Rue Grenette : la Ville de Lyon lance dès aujourd’hui une concertation citoyenne

  • par Clémence Margall

    • Désormais réservée aux bus, vélos et piétons dans le cadre du projet Presque’île à vivre, la rue Grenette (2e arr.) est au cœur de toutes les tensions politiques depuis le virage à droite de la Métropole de Lyon qui veut la rouvrir à la circulation. Souhaitant recueillir les attentes des riverains, la Ville de Lyon lance ce jeudi une concertation citoyenne.

    À l’instar du projet Rive Droite, la rue Grenette (2e arr.) cristallise elle aussi les visions opposées portées, d’un côté, par la Ville de Lyon et les écologistes, et de l’autre, par la Métropole de Lyon passée à droite avec l’élection de Véronique Sarselli, pour la Presque’île. Réaménagée et réservée aux bus, vélos et piétons depuis juin 2025 dans le cadre du projet Presque’île à vivre et de la Zone à trafic limité (ZTL), la rue Grenette pourrait rouvrir à la circulation. Du moins c’est le souhait de la Métropole de Lyon.

    Lire aussi : ZTL : la nouvelle rue Grenette en vidéo

    Une concertation lancée entre le 30 avril et le 30 mai

    "Une telle évolution pourrait avoir des conséquences importantes sur l’organisation globale des déplacements en Presqu’île, notamment sur les équilibres entre transports en commun, circulation automobile, cheminements piétons et mobilités actives. Elle pourrait également impacter d’autres aménagements structurants, comme la piétonisation engagée dans certains secteurs du centre-ville", indique ce jeudi la Ville de Lyon dans un communiqué, qui annonce dans le même temps lancer dès aujourd’hui une concertation citoyenne.

    Cette dernière s’étalera donc du 30 avril au 30 mai prochains et "s’inscrit dans la continuité des démarches participatives déjà menées autour de la Presqu’île", la municipalité souhaitant "associer largement les habitants à la réflexion" et avoir une "collaboration constructive" avec la Métropole de Lyon. Le questionnaire permettra ainsi de mieux identifier "les usages de la Presqu’île, les modes de déplacement privilégiés, l’évaluation des aménagements actuels, les avis sur le maintien ou non de la rue Grenette sans circulation automobile", détaille la Ville. La consultation est d’ores et déjà disponible sur la plateforme citoyenne Oyé !

    Aujourd’hui, la Ville de Lyon assure "qu’environ 90 % des déplacements dans la Presqu'île se font à pied et 80 % des trajets pour rejoindre la Presqu'île se font en transport en commun ou à pied." Ce sont près de 90 000 usagers qui empruntent quotidiennement la rue Grenette en bus, contre les 9 000 à 10 000 voitures auparavant.

    Lire aussi : Rue Grenette à Lyon : "Revenir à 10 000 voitures serait un recul"

    à lire également
    A la Région, les écologistes refusent d'accueillir les JO Alpes 2030

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    A la Région, les écologistes refusent d'accueillir les JO Alpes 2030 13:13
    rue Grenette sans voiture lyon
    Rue Grenette : la Ville de Lyon lance dès aujourd’hui une concertation citoyenne 12:35
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Une première en France, l'Université Lyon 2 délivre un doctorat avec une administration publique 12:18
    Spectacle pour les tout-petits : voyage initiatique 11:34
    Théâtre Croix-Rousse : Eva Doumbia, en mémoire des massacres de Chasselay 11:33
    d'heure en heure
    Météo péniches Rhône soleil été
    A quel temps s'attendre à Lyon pour le week-end du 1er mai ? 11:33
    Les expos à ne pas manquer en mai 11:31
    Escapades : explorer le Pilat entre vignes, villages médiévaux, vallons et crêts 11:26
    HOKA ouvre sa première boutique alpine à Chamonix 11:18
    Le site de Kem One à Lyon
    Une "contradiction frontale" : la CGT de Kem One attaque son actionnaire 10:50
    transavia aéroport de lyon
    Transavia annule des vols entre mai et juin : l'aéroport Lyon Saint-Exupéry pourrait être concerné 10:05
    Grèves manifestants 2 octobre
    A quoi s'attendre pour la manifestation du 1er mai à Lyon ? 09:33
    Un immeuble en construction
    Logements sociaux : l'Etat lâche du lest dans le Rhône après la relance des permis de construire 09:07
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut