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Image d’archives de la rave party organisée au mois d’août 2021 sur la ZAD de Roybon en Isère. (Capture d’écran Snapchat de l’évènement).

La préfecture du Rhône interdit tout rassemblement automobile ou musical ce week-end du 1er mai

  • par C.M.

    • Dès ce jeudi 30 avril 18 heures et jusqu’au lundi 4 mai 12 heures, tout rassemblement musical ou automobile non-déclaré est interdit dans le Rhône.

    La préfecture du Rhône a pris deux arrêtés ce jeudi interdisant dès 18 heures aujourd’hui et jusqu’à lundi 4 mai 12 heures tout rassemblement musical de type rave-party ou automobile non-déclaré dans le département.

    Considérant qu’au cours du week-end du 1er mai, "plusieurs événements concernant la fête du travail sont prévus dans le Rhône, que les forces de l’ordre seront mobilisés pour veiller au bon déroulement de ces événements déclarés" et face au "risque élevé" de débordements qu'ils peuvent engendrer, les rassemblements sont donc interdits.

    Dans le premier cas, le transport de matériel de sonorisation ou d’amplification susceptible d’être utilisé dans le cadre d’un rassemblement musical est également banni. Dans le second cas, cela concerna tout rassemblement automobile sur la voie publique. Des sanctions pénales sont prévues en cas d’infraction.

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