Concertations : les écologistes écoutent-ils vraiment les Lyonnais ?

Les concertations se sont multipliées depuis le début du mandat. Même des sujets parfois minimes ou symboliques sont mis au débat. L’outil censé faire émerger des compromis n’empêche toutefois pas les contestations, notamment dès qu’il est question du partage de l’espace public.

L’heure des comptes a sonné pour les écologistes lyonnais. Conformément à une promesse de campagne, Grégory Doucet a lancé les rendez-vous de mi-mandat pour présenter aux Lyonnais les réalisations déjà accomplies depuis 2020 et celles en cours. Quatre rencontres, étalées jusqu’à la mi-novembre, sont prévues dans chaque arrondissement. La majorité écologiste a, dès les premières heures de son mandat, promis d’associer pleinement les habitants. Son adjointe à la démocratie locale est troisième dans l’ordre protocolaire quand dans les précédentes équipes municipales la délégation tenait plus du gadget. La démocratie participative souvent promise, mais difficilement applicable jusqu’à présent, devait être sur la forme la marque de fabrique des écologistes.

Dans les faits, la promesse est tenue. Depuis leur arrivée au pouvoir à la Ville de Lyon comme à la Métropole, les réunions publiques se multiplient. “J’en ai tous les soirs ou presque”, s’amusait un vice-président de la Métropole au printemps dernier quand tous les projets attendaient l’onction de la concertation avant d’entrer dans leur phase opérationnelle. “Nous en avons fait plus que ce que la loi prévoit. Parfois nous avons même organisé une concertation préalable à la concertation”, pointe Valentin Lungenstrass, adjoint lyonnais aux mobilités qui en a animé un certain nombre notamment sur les projets urbains de la Presqu’île. “Avant il y avait peu de concertations et pour avoir accès aux dossiers, il fallait limite saisir la justice”, compare Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée des concertations et de la participation citoyenne. La saison des réunions publiques s’achève même s’il reste de gros projets à mettre au débat comme la suite du réaménagement de l’avenue Garibaldi ou la ligne de tramway de l’Ouest lyonnais à partir de novembre.

À mi-mandat, l’outil de la concertation censé redonner du souffle à la démocratie participative locale peine cependant à convaincre et laisse parfois un goût amer à tous les participants. Quantitativement, les opposants des écologistes leur donnent le point, mais déplacent le débat sur la qualité du dialogue. “Ils en font beaucoup, mais par rapport à l’image que j’avais d’eux, je m’attendais à mieux. Ils remettent assez rarement en question leurs scénarios quand ils sont face à des contestations. On pensait que tout serait plus formidable dans le monde des écologistes”, ironise Michel Le Faou, ancien adjoint et vice-président chargé de l’urbanisme qui a passé de nombreuses soirées dans des réunions publiques lors des précédents mandats.

Faible participation

La bonne volonté affichée par les écologistes s’est heurtée à de nombreux écueils qui ne leur sont pas tous imputables. Les habitants du Grand Lyon ne se sont pas rués sur les réunions publiques. “Ce n’est pas toujours facile après une journée de boulot”, concède un conseiller métropolitain. La plateforme numérique de concertation devait contourner le problème, mais n’a pas renversé la table. La ZFE a été le projet qui a recueilli le plus de contributions (5 105) et de participants (4 236). À l’inverse, le débat numérique sur la Voie lyonnaise n° 1 entre Vaulx-en-Velin et Saint-Fons n’a intéressé que 29 participants. Elle compte pourtant au milieu du trajet la piste cyclable la plus utilisée de l’agglomération (plus de 2,5 millions de déplacements depuis le début de l’année). “Nous avons multiplié les formats de concertation comme des ateliers mobiles pour aller vers des publics éloignés avec qui coconstruire. Pour travailler sur le revenu de solidarité jeune (RSJ), nous avons constitué un panel de jeunes. Sur ce sujet, il n’était pas pertinent de chercher à associer les 1,5 million d’habitants”, pointe Laurence Boffet.

La Métropole de Lyon s’est, en effet, attelée à casser le biais sociologique de réunions publiques qui font souvent la part belle à des citoyens experts ou à des associations. La mission n’a pas toujours été accomplie. Les opposants à la majorité dénoncent régulièrement des concertations noyautées par La Ville à vélo sur les Voies lyonnaises. “Sur les concertations numériques, n’importe qui peut participer. Sur certains sujets, il y a même eu des zadistes qui ont voté à l’autre bout de la France. Des projets lyonnais circulent sur une plateforme numérique où des écologistes demandent de venir soutenir telle ou telle cause”, s’offusque Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement. Un avis avait par exemple été copié-collé par 200 personnes différentes sur le règlement local d’urbanisme. Comme de nombreux élus d’opposition, Pierre Oliver organise

désormais ses propres concertations afin de les confronter à celles de la Métropole. Majorité et oppositions se sont accusées d’avoir recours au même stratagème pour gonfler artificiellement le rapport de force.

L’éléphant au milieu de la pièce

Le recours accru à la démocratie participative n’a finalement pas arrondi tous les angles, promesse originelle et un peu utopique de la démocratie locale participative. Si les concertations numériques sur la plateforme Jeparticipe ont permis à tout un chacun de donner son avis, chaque participant nourrit alors l’espoir d’être entendu. “J’ai participé au débat public sur la Voie lyonnaise qui va passer devant mon magasin. J’ai fait des contrepropositions, mais je n’ai jamais eu le moindre retour. J’ai l’impression d’avoir perdu mon temps. Et puis la création de la piste cyclable n’a jamais pu être questionnée”, regrette un commerçant lyonnais. Ces frustrations naissent souvent d’une incompréhension sur le périmètre de ce qui est soumis à la concertation. Lors de la première réunion publique, à l’été 2021, les pistes proposées par Grégory Doucet sur la piétonnisation et la suppression de places de parking ont été boudées par la salle qui attendait des mesures sécuritaires. Une salle, deux ambiances, ce jour-là. Quelques dizaines de mètres au nord de la place Gabriel-Péri, ce hiatus parasite aussi la concertation autour de la place Mazagran. “On nous propose de choisir la hauteur des tables d’enfants dans l’aire de jeux alors que nous voulons parler de la présence de dealers et des nuisances sonores la nuit. Nous faisons face à un problème de fond et on nous répond que l’on peut choisir des détails. Je ne comprends vraiment pas”, s’étonne une habitante de la place. À l’inverse, Laurence Boffet, vice-présidente chargée de la démocratie participative, se dit satisfaite des avancées permises par la concertation dans un quartier sous tension : “Nous ne proposons pas seulement aux habitants de choisir la couleur des toboggans, mais certains points ne sont pas de notre seul ressort. Des choses dépendent aussi de l’État. La réflexion s’articule également avec celle de la Guillotière. Mais à Mazagran nous menons un travail exemplaire. La concertation dure depuis 2018.”

Le nœud gordien des invariants

La réponse policière ne peut en effet pas être au menu des concertations de la Ville ou de la Métropole. Mais sur des projets purement dans les compétences des collectivités gérées par les écologistes, des invariants, souvent liés au partage de l’espace public, émergent. À la Croix-Rousse, quelques habitants ont tiqué sur le projet de réaménagement du boulevard qui sert de frontière entre le 1er et le 4e arrondissement. “La discussion ne porte pas sur l’opportunité de mettre une piste cyclable, mais de choisir si on la met sur le trottoir de gauche ou de droite”, peste un Croix-Roussien qui aurait aimé un débat plus global. “Ce n’est effectivement pas la concertation sur laquelle il y a le plus de choses à décider. Mais la piste cyclable, c’est une obligation légale. Dès que l’on réaménage une voirie, nous devons désormais prévoir un aménagement pour les vélos”, rétorque Yasmine Bouagga, maire écologiste du 1er arrondissement et donc concernée par le trottoir sud du boulevard de la Croix-Rousse. La présence de ces invariants assumés laisse parfois l’impression aux participants d’être sollicités pour la forme. “Les pistes cyclables ou le développement des transports, ce sont des invariants dans les concertations, car nous ne pouvons pas nous asseoir sur la loi et sur le projet politique qui a été validé par les électeurs en 2020. Si dans une concertation vous pouvez tout remettre en cause, ça ne sert plus à rien de faire des élections”, tranche Jean-Charles Kohlhaas.

Concernant les Voies lyonnaises, le débat public a, dans certaines villes, été riche sur la plateforme numérique avec des contreprojets présentés par des habitants ou des municipalités qui ont recueilli plus de votes. Les arbitrages sont en cours et les habitants s’attendent à voir le fait majoritaire entendu. Ce qui n’est pas une évidence. “Nous avons la lourde tâche d’écouter l’ensemble des participants tout en restant sur un projet cohérent. La somme de toutes les contributions créerait un projet sans consistance. Nous devons donc dire non à certains. La concertation n’est pas un référendum. Nous devons aussi prendre en compte des éléments techniques. Il y a également des retours qui sont qualitatifs. Le quantitatif ne m’intéresse pas énormément”, explique Valentin Lungenstrass. “Dans les concertations, les règles du jeu ne sont pas toujours connues”, pointe Philippe Cochet.

Preuves de bonne volonté

La Métropole met aujourd’hui en avant son retrait sur le téléphérique à Sainte-Foy-lès-Lyon comme gage de sa bonne volonté. “Il est difficile de nous reprocher de ne jamais modifier nos projets. L’abandon du téléphérique est consécutif à la concertation. Sur la ZFE, nous étions sur deux périmètres et deux calendriers et la concertation a permis d’arriver à un seul périmètre et un seul calendrier. Et nous avons décalé de deux ans l’interdiction des véhicules Crit’Air 2. Avant nous, personne n’avait jamais abandonné de projet après concertation. On ne peut pas nous accuser de passer en force”, s’étouffe Jean-Charles Kohlhaas. Le plan métro a aussi été abandonné après une consultation des habitants, mais l’opposition LR dénonce un jeu de dupes. “Dès la première réunion publique, Bruno Bernard savait qu’aucun métro ne se ferait. Ce n’est pas correct. On ne fait pas travailler des gens pendant des mois, on ne leur fait pas croire qu’ils ont leur mot à dire quand une décision a déjà été prise. Ils ont un affichage de bisounours : ils concertent, mais ils ne changent pas d’avis. Ils prennent les gens pour des imbéciles. Je pense qu’avec ces concertations, ils ont, de manière générale, radicalisé chaque camp”, observe Philippe Cochet, maire LR de Caluire-et-Cuire et président du groupe d’opposition de droite à la Métropole de Lyon. Les écologistes dénoncent eux des arrière-pensées politiques qui ont biaisé les concertations, des revanches de 2020 ou des manœuvres préparatoires des municipales et métropolitaines de 2026. Ils tirent toutefois un bilan positif de leur recours à la démocratie locale participative. Même si les concertations ont souvent rappelé que le verdict des urnes de 2020, dans un contexte particulier marqué par le Covid et l’abstention, n’a pas encore été digéré par leurs opposants et par une partie des habitants qui ne s’attendaient pas à un tel changement de la ville.