Un avis de recherche a été lancé par la L’association Assistance et Recherche de personnes disparues (ARPD) pour retrouver Nathalie, disparue depuis le 4 mai dernier.

Elle aurait été vue pour la dernière fois à Villeurbanne et n'aurait plus donné aucunes nouvelles à ses proches depuis plus de 4 semaines. Un avis de recherche a été lancé par L’association Assistance et Recherche de personnes disparues (ARPD) pour retrouver Nathalie, 56 ans.

Nathalie est de corpulence moyenne 1m60 pour 60 kg et elle a les cheveux bruns et les yeux marrons. Lorsqu'elle a disparu, elle portait des lunettes, une veste, un pantalon et un sac noirs, et une écharpe claire. Elle avait également ses papiers et des moyens de paiement.

Toute personne l'ayant vu ou étant susceptible d'avoir des informations est invitée à contacter l'ARPD par téléphone au 07.83.33.30.31 ou par mail à auvergne-rhone-alpes@arpd.fr.