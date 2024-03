Taylor Swift sera en concert à Lyon les 2 et 3 juin 2024. (Photo by ROBYN BECK / AFP)

Alors que la chanteuse américaine sera les 2 et 3 juin au Groupama Stadium, le prix des hôtels augmente de 54% à Lyon.

Taylor Swift n'est plus à présenter. La chanteuse américaine, élue personnalité de l'année 2023 par le Time Magazine, est l'artiste la plus récompensée pour ses albums aux Grammy Awards. Elle a également une grande influence, convaincant 35 000 personnes de s'inscrire sur les listes électorales américaines. Ses concerts à Seattle ont même déclenché des séismes de magnitude 2,3 les 22 et 23 juillet derniers.

Un phénomène qui n'épargne d'ailleurs pas la France. Après l'ouverture de la billetterie pour ses six dates de concerts à Lyon et Paris, les places se sont écoulées en quelques heures. Et cet engouement se fait désormais ressentir sur le prix des hôtels lyonnais.

Une hausse des tarifs de 54%

Selon une étude de Lighthouse, spécialiste de l’analyse de données du secteur hôtelier, les professionnels de l'hôtellerie ont augmenté leurs prix de 54% sur la première semaine de juin. En effet, les 2 et 3 juin prochains, Taylor Swift donnera deux concerts à Lyon dans le cadre de sa tournée "The Eras Tour". Par conséquent, une forte affluence est attendue dans les hôtels de Lyon sur cette période. Et les fans de la chanteuse, appelés les "Swifties", sont parfois prêts à payer très cher. Sur les deux dates de concert, l'hôtel Pullman To-Lyon et le Sofitel Bellecour affichent ainsi presque complets.

En moyenne, pendant la tournée européenne de la jeune femme, les prix de l'hôtellerie ont grimpé de 44%. La ville la plus touchée par le phénomène est Varsovie, qui connaît une augmentation tarifaire de 154%. Stockholm et Liverpool ne sont pas loin derrière, avec une hausse de 119 et 116%. Par ailleurs, les locations sont elles aussi touchées. À Lyon, leurs prix ont ainsi gagné 11% sur la période.

