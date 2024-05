Tout savoir avant les deux concerts de Taylor Swift à Lyon 

Taylor Swift sera en concert à Lyon les 2 et 3 juin 2024. (Photo by ROBYN BECK / AFP)

La star américaine passera par le Groupama Stadium de Lyon les 2 et 3 juin. Voilà tout ce qu’il faut savoir avant les concerts.

Après ses quatre concerts complets à la Défense Arena de Paris les 9, 10, 11 et 12 mai, la superstar américaine Taylor Swift est de retour en France. La chanteuse s’apprête à se produire pour la première fois de sa carrière à Lyon, les 2 et 3 juin, au Groupama Stadium pour deux concerts qui s’annoncent déjà comme exceptionnels. Entre dimanche et lundi, ce sont environ 120 000 personnes qui sont attendues dans la capitale des Gaules. Une aubaine pour le tourisme alors que le prix des hôtels a augmenté de 54 % à cette occasion. Voilà toutes les informations à savoir avant les deux concerts de la star.

Comment se rendre au Groupama Stadium ?

En plus des trois parkings mis à disposition (parking du Groupama Stadium, Eurexpo Chassieu et Meyzieu Panettes), accessibles seulement sur réservation, il existe plusieurs façons de se rendre au Groupama Stadium. Les tramway T3 et T7 vous déposeront à proximité du stade : pour la ligne T3, il faudra aller en direction de Meyzieu Zi et vous arrêtez à la station Décines Grand Large puis marcher environ 800 mètres. Pour la ligne T7, il faudra aller en direction de Décines OL Vallée et descendre au terminus qui vous déposera devant le stade. Les autres lignes de métro et de tramway seront également renforcées durant la journée.

Des navettes seront également mises en place durant les deux jours. Pour bénéficier de ces navettes, les spectateurs doivent impérativement se munir d’un ticket spécial à 5 euros, pour l’aller et le retour.

Navette Tramway Part Dieu Villette : fréquences : aller : 7 à 9 min ; retour : 4 à 6 min

1er départ : 16h58

Dernier départ : 20h

1er départ du parc OL : 23h15

Dernier départ du parc OL : 00h15

Navette Tramway La Soie : fréquences : aller : 7 min ; retour : 4 à 7 min

1er départ : 17h

Dernier départ : 20h09

1er départ du parc OL : 23h15

Dernier départ du parc OL : 00h15

Navette Tramway Meyzieu les Panettes : fréquences : toutes les 5 min

1er départ : 17h

Dernier départ : 20h12

1er départ du parc OL : 23h15

Dernier départ du parc OL : 00h15

Toutes les infos et horaires sur le site des TCL.

Toutes les activités prévues sur Lyon

Swifties (nom des fans de Taylor Swift : Ndlr), si vous n’avez pas encore eu le temps de réaliser vos bracelets de l’amitié, l’American Club, dans le 9e arrondissement organise son Friendship Bracelet Making de 14 heures à 17 heures ce samedi, juste à temps pour vous les échanger durant les concerts. Les places sont disponibles pour 5 et 15 euros. Mais ne vous en faites pas, si vos bracelets sont déjà faits, vous pouvez tout aussi bien aller vous échauffer la voix au Campanille Lyon Part-Dieu (3e arr.) qui organise son karaoké 100 % Taylor Swift samedi soir, de 18h30 à 22h30. L’événement est gratuit !

Dimanche 2 et lundi 3 juin, jours des concerts, vous pouvez aussi profiter du brunch Taylor Swift Drag Queen chez CoCo, dans le 6e arrondissement de Lyon. Organisé par Wine Dine Caroline, le brunch sera accompagné de coupes de rosé, un bar à rouge à lèvres, bracelets de l’amitié, un coin selfies avec des décors et des accessoires, et bien sûr le spectacle de Drag Queens. Ça se passe de 12 heures à 15 heures et l’entrée est disponible pour 150 euros. Un aller-retour en navette est inclus avec le billet pour les fans qui se rendent aux concerts.

Pour les plus gourmands, plusieurs pâtisseries de Lyon se mettent aussi aux couleurs de Taylor Swift. La Luciole, près de la place Bellecour (2e arr.) et Emilie and the Cool Kids (6e arr.) proposeront respectivement du 3 au 7 juin et les 1er, 2 et 3 juin des cookies et boissons au thé chaï, le préféré de la chanteuse, gratuitement, sur présentation d’un billet !

