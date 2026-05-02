Ce samedi 2 mai, l’OL Lyonnes a vaincu Arsenal (3-1) sur la pelouse du Groupama Stadium pour se hisser en finale de Ligue des champions.

Il n’y avait plus le droit à l’erreur devant les 22 000 spectateurs du Groupama Stadium. Ce samedi, l’OL Lyonnes recevait Arsenal dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions. Après avoir été battues à l’aller malgré une légère supériorité (2-1), les joueuses de Jonatan Giraldez ont fait le job pour se qualifier en finale (3-1).

Les Fenottes ont démarré la rencontre de la meilleure des manières, en témoigne le but de Lyndsey Heaps à la 7e minute de jeu, refusé pour hors-jeu. Pour autant, le manque d’efficacité des Rhodaniennes a failli coûter cher, notamment sur ce pénalty sifflé à la 17e minute, à la suite d’un tacle trop appuyé sur Melchie Dumornay. D’abord raté par Wendie Renard, la capitaine a pu compter sur la chance pour s’y reprendre une seconde fois grâce à l’intervention du VAR (1-0). À la 35e minute, Kadidiatou Diani est venue conclure une première période XXL en reprenant de volée un corner (2-0).

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Jule Brand en héros

Dès le retour des vestiaires, la tendance s’est complètement inversée. À la 75e minute de jeu, sur la première grosse occasion des Gunners, Russo profite d’une mésentente entre Heaps et Lawrence pour réduire la mise et égaliser dans l’ensemble des deux matchs (2-1).

Puis, Jule Brand, fraîchement entrée en jeu, a offert la qualification à 5 minutes de la fin d'un fantastique enchaînement pied droit-pied gauche. Là encore, le VAR s’est interposé pour un potentiel hors-jeu, mais n'a finalement donné qu'une seconde explosion de joie aux Lyonnaises (3-1). Dans l’ensemble des deux rencontres, les Fenottes ont donc renversé Arsenal pour un petit but (4-3).

La revanche contre les championnes en titre est prise pour celles qui s’étaient inclinées 1-4 au Groupama Stadium l’an passé. L’OL Lyonnes va donc retrouver la prestigieuse finale de C1 féminine, deux ans après. En face, ce sera soit le FC Barcelone ou le Bayern Munich (résultat ce dimanche). L'occasion pour le plus grand palmarès de l'histoire du sport collectif français (toutes disciplines confondues) d'ajouter une 9e Ligue des champions dans son musée. Chez les hommes, seul le Real Madrid y est parvenu.

Rendez-vous le 23 mai prochain, à Oslo (Norvège), pour la grande finale !