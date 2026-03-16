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Hélène Geoffroy
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Hélène Geoffroy ne fera pas alliance avec les Insoumis à Vaulx-en-Velin

  • par Paul Terra

    • Aux municipales comme aux métropolitaines, la maire PS de Vaulx-en-Velin refuse toute alliance avec LFI.

    Le premier tour n'a pas fait bouger les lignes pour la maire PS de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy. Ce lundi, son entourage assure qu'aucune alliance ne sera conclue avec la France Insoumise "à la ville comme pour la Métropole de Lyon". La maire sortante de Vaulx-en-Velin a ainsi prévu de déposer, ce mardi, en Préfecture, la même liste que pour le premier tour."Elle n'a jamais varié et ne variera jamais sur sa position par rapport aux Insoumis", glisse-t-on dans son entourage. Au PS, elle incarne l'opposition interne aux accords avec la France insoumise et reste sur cette ligne. Aux municipales, elle est arrivée en tête du premier tour devant une liste LFI. Aux métropolitaines, l'absence d'alliance flèche la tenue d'une quadrangulaire au second tour qui pourrait favoriser l'élection de la liste Grand Coeur lyonnais menée par Laurence Fautra (LR). L'entourage de Bruno Bernard qui aurait aimé sécuriser la circonscription Rhône Amont, condition sine qua non de son éventuelle réelection à la présidence de la Métropole, actait dès ce lundi matin ne pas pouvoir faire changer d'avis Hélène Geoffroy.

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