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Un corps calciné découvert dans une voiture incendiée après une fusillade à Villeurbanne
Un corps calciné découvert dans une voiture incendiée après une fusillade à Villeurbanne. @Tim Douet

Villeurbanne : un corps calciné découvert dans une voiture incendiée après une fusillade

  • par Corentin Lucas

    • La nuit du vendredi 1er mai a viré au drame dans le quartier de Bel-Air à Villeurbanne, près de Lyon.

    Une fusillade a éclaté peu avant minuit, ce vendredi 1er mai, dans le quartier de Bel-Air à Villeurbanne. Les forces de l’ordre ont dû rapidement être mobilisées pour tenter de rétablir le calme dans le secteur.

    À leur arrivée, un véhicule était en feu. Problème, les flammes commençaient à se propager à cinq autres voitures stationnées à proximité, nécessitant une intervention rapide. L’incendie a été totalement maîtrisé par les secours.

    Mais une fois les flammes éteintes, les pompiers ont fait une découverte glaçante. Comme nous le rapportent nos confrères du Progrès, un corps calciné a été retrouvé à l’intérieur de l’un des véhicules ravagés par les flammes, au niveau du poste de conduite.

    Sur les lieux, les enquêteurs ont relevé de nombreux indices témoignant de la violence de la scène, comme plusieurs douilles et impacts de balles, aussi bien sur le parking que sur les façades des immeubles environnants. Une méthode qui ne cesse d’être appliquée depuis le mois dernier dans les points chauds de la métropole.

    Une enquête a été ouverte afin d’identifier la victime et de déterminer les circonstances exactes des faits. La piste d’un règlement de comptes sur fond de narcotrafic est envisagée à ce stade.

    Lire aussi : Nuit de tirs dans la métropole de Lyon : Vénissieux, Décines et Villeurbanne visées

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