Un homme de 44 ans condamné à un an de prison pour avoir menacé son ex-conjointe avec une arme, à Chazay-d’Azergues (Rhône). ©Tim Douet

Un homme de 44 ans a été condamné, ce lundi 27 avril, à une peine d’un an de prison pour avoir menacé son ex-conjointe et son nouveau compagnon avec une arme, à Chazay-d’Azergues (Rhône).

Les faits remontent au 31 janvier dernier dans la commune de Chazay-d’Azergues, au nord de Lyon. Ce jour-là, un homme, âgé de 44 ans, se rend au domicile de son ex-compagne pour y déposer leurs deux enfants. La situation dégénère rapidement. Après un premier départ tendu, l’homme envoie plusieurs messages insultants et menace de se suicider dans la soirée, avant d’annoncer son retour.

Vers 20h40, il revient sur place, force le portail de la maison et s’en prend au nouveau compagnon de son ex-conjointe, avec qui la relation a pris fin en 2025. Dans un climat particulièrement tendu, il sort une arme de poing et tire à deux reprises en direction du sol, sous les yeux d’un de ses enfants, présent sur les lieux.

Alertées, les forces de l’ordre interviennent rapidement et interpellent le suspect avec une certaine difficulté. Placé en garde à vue, le quadragénaire reconnaît les faits, évoquant une forte consommation d’alcool ce jour-là. Près de 40 grammes de cannabis seront également retrouvés à son domicile.

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Un an de prison, dont quatre mois ferme

Jugé au tribunal de Villefranche-sur-Saône lundi 27 avril, l’homme a présenté ses excuses, évoquant une accumulation de difficultés personnelles depuis la séparation du couple. De son côté, la victime a décrit un profond choc, notamment pour les enfants, témoins de la scène.

D'après Le Progrès, Le tribunal a condamné le père de famille à une peine d’un an de prison, dont quatre mois ferme aménagés sous bracelet électronique, assorti d’un suivi psychologique et addictologique, d’une interdiction de détenir une arme, d’un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales et d’une indemnisation des victimes. L’homme s’est également vu retirer son autorité parentale.

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