Pollution : la qualité de l'air est une nouvelle fois dégradée à Lyon

À Lyon, le temps sec persiste. Les multi-polluants dans l’atmosphère, aussi.

Pour ce dernier jour ensoleillé avant le grand retour de la pluie à Lyon, la qualité de l’air est dégradée. En effet, d’après les dernières données de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l’air va être particulièrement pollué ce samedi 2 mai.

"Le vent du sud devrait se renforcer et limiter la hausse des niveaux de polluants. La qualité de l’air sera dégradée à mauvaise". Les niveaux d’ozone seront à la hausse, surtout dans l’après-midi. Et enfin, pour les personnes atteintes d’allergies, il faudra une nouvelle fois prendre ses précautions. En effet, le risque pollinique concernant les graminées est modéré.

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