Après la découverte glaçante d’un corps sans vie dans une voiture incendiée dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mai, le maire de Villeurbanne a réclamé des renforts.

Nous vous relations ces informations ce samedi matin. Dans la nuit du 1er au 2 mai, un corps calciné a été retrouvé au sein d’une voiture incendiée dans le quartier de Bel-Air à Villeurbanne. Cela se serait produit durant une fusillade, probablement liée au narcotrafic. L’enquête en cours doit permettre de le confirmer.

Ce midi, le maire Cédric Van Styvendael est sorti du silence pour condamner des faits d’"une extrême gravité". Dans un communiqué, l’édile a d’abord salué "la rapidité et le professionnalisme" des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers, dont l’intervention a permis de sécuriser les lieux après cette nuit marquée également par l’incendie de plusieurs véhicules.

"La sécurité des Villeurbannaises et des Villeurbannais ne doit souffrir d’aucun relâchement"

Mais au-delà de la réaction immédiate, le maire insiste sur un climat sécuritaire de plus en plus préoccupant. "Ces faits ne sont malheureusement pas isolés", souligne-t-il, évoquant une multiplication récente des violences armées dans l’agglomération lyonnaise. Dimanche dernier, Alain Barberis, secrétaire départemental du Rhône Alliance Police nationale, établissait le même constat à notre média : "l'agglomération lyonnaise a basculé du narcotrafic au narcoterrorisme".

Face à cette situation, Cédric Van Styvendael appelle de nouveau à un renforcement des moyens pour lutter contre ces réseaux criminels. Il demande notamment la création d’une nouvelle brigade spécialisée de terrain (BST), déjà réclamée après de précédentes fusillades dans le quartier de Grandclément.

"La sécurité des Villeurbannaises et des Villeurbannais ne doit souffrir d’aucun relâchement", conclut-il, en assurant également que la municipalité restait "pleinement mobilisée" aux côtés des habitants du quartier des Brosses, directement concernés par les assauts.

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