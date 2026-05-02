Quelques jours après l’élection de François-Noël Buffet à sa tête, le groupe majoritaire Grand Cœur lyonnais officialise sa création au conseil de la Métropole de Lyon et la perte de quatre élus MoDem.

Dans un communiqué publié ce samedi 2 mai, le groupe Grand Coeur lyonnais, majoritaire à la Métropole de Lyon depuis l’élection de Véronique Sarselli, a confirmé son installation au sein du conseil en affichant sa volonté de stabilité et d’unité.

Avec pas moins de 88 membres sur 150 élus de la Métropole, ce groupe rassemble une large coalition allant de la droite aux centristes (LR, Renaissance, MoDem, Horizons, UDI), ainsi que des élus issus des listes soutenues par Jean-Michel Aulas lors des Municipales.

À sa tête, le sénateur du Rhône, François-Noël Buffet. Fraîchement placé à ce poste stratégique, il entend incarner une majorité "lisible, unie et fidèle à ses engagements", en mettant en avant une gouvernance basée sur "la proximité", la "concertation exigeante" et la "décision assumée".

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Plusieurs élus dans le viseur du groupe

Mais derrière ce message, les tensions internes sont déjà palpables. Le communiqué vise clairement quatre élus ayant choisi de créer leur propre groupe, en dehors de la majorité. D'après nos informations, il s'agit de Carine Frappa Rousse, Estelle Jellad, Fouziya Bouzerda et Cyrille Isaac-Sibille. Tous sont issus du MoDem.

"Chacun est libre. Mais en politique, la liberté n’efface ni la responsabilité, ni la cohérence", insiste le groupe. "On ne peut pas, d’un côté, demander la confiance des électeurs sur une stratégie partagée, obtenir une place sur une liste construite ensemble, et, de l’autre, rompre dès le lendemain le pacte moral qui a rendu cette victoire possible".

Dans ce contexte, François-Noël Buffet entend s’appuyer sur une charte de fonctionnement interne reposant sur la "loyauté, la cohérence, le respect du mandat et l’exigence de résultats". Place désormais à la pratique.

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