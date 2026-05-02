Le chef Philippe Etchebest pourrait bientôt intervenir dans la région lyonnaise.

La célèbre émission Cauchemar en cuisine, diffusée sur les chaînes du groupe M6, recherche actuellement des restaurateurs en difficulté pour sa prochaine saison. La production invite ainsi restaurateurs et clients à signaler des établissements en difficulté, notamment à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Créé en 2011, le programme du chef étoilé Philippe Etchebest met en lumière des établissements confrontés à divers problèmes. Difficultés financières, tensions internes ou organisation défaillante… pendant plusieurs jours, le chef analyse la situation et propose des solutions pour tenter de relancer l’activité. Quitte à, parfois, ne pas se montrer tendre.

Si l’émission a déjà permis à certains restaurants de se relever, les résultats restent contrastés. Dans la région, plusieurs établissements passés à l’antenne n’ont pas réussi à éviter la fermeture malgré l’intervention du chef. Ce fut le cas des Larmes de Bacchus, place Bellecour (Lyon 2e).

Pour candidater, rendez-vous sur le site du casting de Cauchemar en cuisine. Alors, prêts à prendre un "c’est qui le patron ?" de la part du chef Etchebest ?

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