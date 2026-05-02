Le duo Marrant Club, qui tourne ses vidéos humoristiques à Lyon, s’est lancé dans un tour de France diffusé en direct sur la plateforme Twitch.

C’est sans aucun doute le duo le plus imprévisible de la capitale des Gaules. Beaucoup d’entre vous ont déjà croisé Tom Liogier (21 ans) et Théo Sabadel (23 ans), fondateurs du compte TikTok Marrant Club, en train de réaliser des tournages très étranges. Toujours avec un but humoristique.

Le 17 avril dernier, les deux ont rassemblé une centaine de personnes sur la place Bellecour pour effectuer un géant "6-7" (une tendance sur les réseaux sociaux). Habituellement, on peut les retrouver dans différents métros en train de réaliser des défis.

Ce vendredi 1er mai, les jeunes hommes, qui résident à Lyon pour terminer leurs études, ont commencé un défi de poids qui risque de durer plusieurs mois : un tour de France. Aucun département du territoire ne sera mis de côté, puisqu’ils souhaitent effectuer ce tour par ordre croissant, soit du plus petit numéro de département (Ain) au plus grand (Val-d'Oise).

Un départ dans l'Ain

L’objectif est de valider, soit une "quête principale", soit trois "quêtes secondaires", pour pouvoir changer de département. Le tout, en diffusant leurs péripéties en direct sur les plateforme Twitch et TikTok, où ils cumulent plus de 600 000 abonnés. "On veut s’imposer comme les figures françaises du live IRL. On aime voyager et on voulait aussi découvrir la France", avaient déclaré les deux protagonistes au média Popcorn la semaine dernière.

Pour le moment, Tom Liogier et Théo Sabadel sont coincés dans l’Ain. Il va donc falloir patienter un moment pour les revoir dans le Rhône.

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