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Une vitesse excessive aurait coûté la vie à cinq jeunes Lyonnais. (Photo d’illustration by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Drame en Ardèche : une vitesse excessive à l’origine de l’accident qui a coûté la vie à cinq jeunes Lyonnais

  • par Corentin Lucas

    • De nouveaux éléments viennent éclairer les circonstances de l’accident qui a coûté la vie à cinq jeunes rhodaniens en Ardèche, vendredi 1er mai.

    Ce vendredi, cinq personnes originaires du Rhône sont décédées dans un grave accident de voiture en Ardèche. "Il résulte des premières investigations et en particulier des premières auditions de témoins que le conducteur du véhicule accidenté roulait à une vitesse excessive sur une route étroite et sinueuse avant le drame", a expliqué la procureure de la République d’Ardèche, Céline Nainani, dans un communiqué. 

    En début d’après-midi, un groupe de dix jeunes circulait dans deux véhicules à la recherche d’un lieu de baignade dans la vallée de la Cance. L’un des deux véhicules, avec cinq occupants à bord, a quitté la route départementale 270 avant de chuter d’une vingtaine de mètres dans un ravin, puis de s’embraser, nous indiquent nos confrères du Dauphiné Libéré.

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    Cinq victimes originaires de l’agglomération lyonnaise

    Les cinq victimes, âgées de 17 à 19 ans, étaient originaires de plusieurs communes de la métropole lyonnaise, dont Cailloux-sur-Fontaines, Pusignan et Saint-Priest. Il s’agirait de quatre hommes et d’une femme.

    Une enquête est toujours en cours, accompagnée d’analyses médico-légales et toxicologiques pour préciser les circonstances exactes de l’accident. "Une association d’aide aux victimes a été saisie afin d’accompagner l’ensemble des victimes et de leurs familles", a précisé la procureure de la République d’Ardèche.

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