La piscine Monplaisir, située dans le 8e arrondissement de Lyon et laissée à l’abandon, devrait être démolie dans les prochaines années.

Fermée en 2014 pour des problèmes de sécurité, la piscine Monplaisir (Lyon 8e) a, depuis, été laissée de côté par la municipalité. En cause, la rénovation qui aurait dû permettre au bâtiment de continuer d’accueillir du public avait été jugée trop coûteuse. Le maire du 8e arrondissement de Lyon, Olivier Berzane, ne compte pas revenir sur cette décision.

À nos confrères du Progrès, l’édile fraîchement réélu a confirmé sa volonté de mener un projet de démolition de la piscine Monplaisir d’ici la "fin de son mandat". À la place, l’objectif est de renforcer l’offre culturelle en agrandissant la Maison des jeunes et de la culture de Monplaisir (MJC), collée à la piscine sur l’avenue des Frères Lumières.

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Les regards tournés vers la future piscine Kennedy

Côté équipements aquatiques, la municipalité mise désormais sur la future piscine Kennedy, actuellement en construction au niveau de l’Îlot du même nom. Elle doit permettre de compenser, en partie, la disparition de la piscine Monplaisir dans un contexte de manque structurel de bassins à Lyon. Son ouverture est programmée pour 2027. C’est l’un des paris lancés par Grégory Doucet lors de son premier mandat.

Olivier Berzane va devoir tout de même batailler pour que son projet de démolition puisse être entièrement validé, car l’opposition du 8e arrondissement, menée en partie par Charles-Franck Lévy (Coeur Lyonnais), ne serait pas du même avis concernant la piscine Monplaisir.

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