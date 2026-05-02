La célèbre statue de Louis XIV, place Bellecour à Lyon, a été taguée à l’issue de la manifestation du 1er mai, ce vendredi.

Des inscriptions, parmi lesquelles "AFA" et "Nique ta mère", ont été découvertes sur la statue de Louis XIV suite à la manifestation du 1er mai, qui a réuni entre 6 500 (selon la préfecture) et 12 000 personnes (selon les syndicats) sur la place Bellecour.

Ces inscriptions n’ont pas échappé au vice-président de la Métropole de Lyon et maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver. Ce dernier a rapidement réagi sur X en publiant une photo des dégradations. "Cette gauche qui ne sait que taguer et casser…", a-t-il lâché.

@Pierre Oliver

Une sortie qui a entraîné une réponse de Philippe Prieto, adjoint au maire de Lyon délégué à la Sûreté, à la Sécurité et à la Tranquillité publique. Tout en condamnant "sans équivoque la dégradation de notre patrimoine", l’élu écologiste a indiqué que "l’un des deux auteurs a déjà pu être identifié".

Il a également rappelé que la statue appartient à la Métropole de Lyon, appelant ses services à intervenir rapidement pour procéder au nettoyage : "Nous comptons donc sur les services de la Métropole pour procéder au détagage de la statue de Louis XIV aussi rapidement que son vice-président ne tweete". Une manière de répondre aussi à la publication de Pierre Oliver.

Pour rappel, ce monument emblématique du centre-ville de la capitale des Gaules avait déjà été la cible de tags en mars 2025. Ce n’est donc pas la première fois que la statue va devoir subir un nettoyage.

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