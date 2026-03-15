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(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Rhône-Amont, la droite en tête

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Rhône-Amont.

    12 sièges à pourvoir

    Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 54 582

    Taux d'absentions : 56,25%

    Votes blancs ou nuls : 2,14%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Lutte Ouvrière - Le camp des travailleursThomas SPREUX
    2,06%
    481
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesHélène GEOFFROY27,48%

    6 422
    UVI - Union des Vaudais IndépendantsNordine GASMI
    0%
    0
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRETim BOUZON16,17%
    		3 780
    A la reconquête ! de la métropole de lyonOlivier LEFEBVRE1,54%
    		361
    Pour une métropole unie & citoyenneAbdelmajid BENYOUB6,56%
    		1 534
    Faire Mieux Pour la Métropole de LyonFatiha DIDAOUI17,33%

    4 051
    SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINEFranck MULLER0,56%
    		132
    GRAND COEUR LYONNAISLaurence FAUTRA
    28,28%
    6 609
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