Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Rhône-Amont.
12 sièges à pourvoir
Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 54 582
Taux d'absentions : 56,25%
Votes blancs ou nuls : 2,14%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|Thomas SPREUX
2,06%
481
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Hélène GEOFFROY
|27,48%
6 422
|UVI - Union des Vaudais Indépendants
|Nordine GASMI
0%
0
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE
|Tim BOUZON
|16,17%
|3 780
|A la reconquête ! de la métropole de lyon
|Olivier LEFEBVRE
|1,54%
|361
|Pour une métropole unie & citoyenne
|Abdelmajid BENYOUB
|6,56%
|1 534
|Faire Mieux Pour la Métropole de Lyon
|Fatiha DIDAOUI
|17,33%
4 051
|SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINE
|Franck MULLER
|0,56%
|132
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Laurence FAUTRA
28,28%
6 609