Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix

Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs Thomas SPREUX

2,06%

481

Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Hélène GEOFFROY 27,48%



6 422

UVI - Union des Vaudais Indépendants Nordine GASMI

0%

0

REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE Tim BOUZON 16,17%

3 780



A la reconquête ! de la métropole de lyon Olivier LEFEBVRE 1,54%

361



Pour une métropole unie & citoyenne Abdelmajid BENYOUB 6,56%

1 534



Faire Mieux Pour la Métropole de Lyon Fatiha DIDAOUI 17,33%



4 051

SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINE Franck MULLER 0,56%

132

