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Deux suspects interpellés à Rillieux-la-Pape après des affrontements avec la police. (Photo d’archives : Julien Barletta)

Rillieux-la-Pape : deux suspects interpellés après des affrontements avec la police

  • par Corentin Lucas

    • Les violences urbaines se poursuivent dans la métropole lyonnaise. Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mai, de nouveaux affrontements ont éclaté à Rillieux-la-Pape.

    Les faits se sont produits aux alentours de 22 heures, ce vendredi 1er mai, lorsque les sapeurs-pompiers interviennent pour un véhicule en feu sur l'avenue de l’Europe, à Rillieux-la-Pape. Rapidement, leur intervention est perturbée par des individus présents sur place comme nous l’indique Le Progrès.

    Face à la situation, les CRS sont déployés. Des tirs de mortiers d’artifice et des jets de pierres visent alors les policiers, qui répliquent avec des gaz lacrymogènes. Les affrontements se poursuivent pendant près de deux heures, jusqu’à un retour au calme peu avant minuit.

    Au cours de l’intervention, deux personnes suspectées d’être à l’origine de l’incendie du véhicule ont été interpellées. Une nouvelle nuit de violence qui s’ajoute à une multitude de faits similaires depuis le début d’année, que ce soit à Rillieux-la-Pape ou dans d’autres communes de l’agglomération lyonnaise.

    Lire aussi : Villeurbanne : un corps calciné découvert dans une voiture incendiée après une fusillade

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