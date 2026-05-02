Consommation
Petit Pan

Shopping : Quoi de neuf à Lyon ?

  • par Céline Rapinat

    • Les nouvelles adresses lyonnaises à découvrir !

    Y a de la joie !

    Depuis 2002, Petit Pan réenchante nos intérieurs avec des pièces uniques aux motifs poétiques et aux couleurs vibrantes. Si vous ne connaissez pas encore la marque, ruez-vous dans la toute nouvelle boutique lyonnaise.

    Vous y découvrirez l’ensemble de la collection. Mobiles en bambou, lanternes, cerfs-volants, sacs et cabas, linge de lit, articles de décoration, vêtements pour bébé. Le tout fabriqué artisanalement selon des techniques ancestrales.

    L’univers de Petit Pan aime brouiller les pistes et mêle utilité et fantaisie, univers enfant et monde des adultes. Avec un objectif : mettre de la joie dans notre quotidien. Et pour ceux qui aiment mettre la main à la pâte, un grand choix de coupons de tissus, toiles cirées et articles de mercerie est proposé.

    Petit Pan – 5, place Charles-Béraudier (galerie Charles-Béraudier), Lyon 3e

    Prenez la pause

    Diplômée de l’école de Condé et spécialisée dans la photo d’architecture et le portrait, Léa Lavagna a repris le laboratoire photo de la rue de la Charité.

    Assistée par Marie, spécialisée en tirage FineArt et en photographies d’art, elle apporte dans ce studio un vrai vent de nouveauté.

    Si le développement argentique reste l’activité phare des lieux, avec bien sûr la possibilité de faire réaliser vos tirages numériques, vous découvrirez les séances de prises de vue. Que ce soit pour des photos professionnelles, nouveau-né, grossesse, famille ou encore une prise de vue dans les rues de Lyon pour jouer avec l’architecture et votre style vestimentaire. 

    Vous serez guidé par les conseils et l’œil bienveillant de Léa, qui capture vos moments de vie, avec un résultat bluffant, à la fois naturel et esthétique.

    Léa Lavagna Photographe – 7, rue de la Charité, Lyon 2e

    Le goût du fait main

    Imaginé par Juliette, Bobine est un nouveau lieu joyeux et chaleureux dédié aux ateliers créatifs autour des arts du fil.

    Chaque atelier est l’occasion d’une parenthèse dans nos emplois du temps où chacun met la main à la pâte selon la technique choisie. Broderie contemporaine, tissage de luminaire, tufting, patchwork, punch needle…

    L’idée, c’est de vivre un moment de partage, de développer le goût de réparer et de donner une seconde vie à nos textiles et objets.

    Tout au long de l’année, d’autres artisanes interviennent pour proposer des activités sur des thèmes variés. Argile autodurcissante, linogravure, travail du papier, création d’un doudou de rêve, fabrication d’une bougie…

    N’hésitez pas à vous attarder dans le coin shopping pour prolonger l’expérience créative à la maison avec de jolis puzzles, de la peinture au numéro…

    Bobine – 20, place Carnot, Lyon 2e

    Joaillerie accessible

    Maison de joaillerie suisse créée en 2008, Edenly a posé ses valises pour quelques semaines au cœur du quartier d’Ainay.

    Edenly est Reconnue pour son savoir-faire artisanal et sa créativité. La marque propose des bijoux élégants et accessibles au design contemporain, fabriqués dans ses ateliers.

    Ce rendez-vous privé avec les Lyonnais est l’occasion de découvrir les collections délicates et intemporelles.

    Des bagues, alliances, colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, bracelets. Profitez également de conseils personnalisés ou encore de se faire réaliser une pièce unique.

    La marque mise sur le développement durable. Elle choisit notamment des diamants issus de productions responsables et en optimise l’achat d’or recyclé.

    Le pop-up ferme ses portes le 16 mai. Mais l’ouverture d’une boutique permanente est dans les esprits.

    Edenly – 60, rue Auguste-Comte, Lyon 2e (Jusqu’au 16 mai)

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