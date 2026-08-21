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La montée du Chemin Neuf à Lyon. @VG

Chemin Neuf à Lyon : "Les habitants ne souhaitent pas le retour des voitures", affirme le collectif Saint-Just Respire

  • par Corentin Lucas

    • L’association Saint-Just Respire affirme que les habitants seraient majoritairement opposés au retour des voitures dans la montée du Chemin Neuf, souhaité par le maire du 5e arrondissement Thomas Rudigoz.

    Le bras de fer n’en finit plus autour de l’avenir de la montée du Chemin Neuf à Lyon, interdit actuellement au trafic automobile. Dans un communiqué publié vendredi 21 août, l’association Saint-Just Respire affirme que les contributions déposées sur la plateforme métropolitaine "Ça bloque ? On agit !" ne confirmeraient pas l’hypothèse d’une majorité favorable au retour des voitures.

    Sur les 28 contributions concernant spécifiquement la montée du Chemin Neuf analysées par l’association, 45% seraient explicitement opposées à une réouverture au transit automobile, contre environ 21% favorables à celle-ci. Saint-Just Respire estime que les résultats de la plateforme contredisent les affirmations de Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement, selon lesquelles "la majorité des habitants souhaitent le retour des voitures".

    "Les habitants et usagers de la voirie de Saint-Just ont parlé. Avec près de 2 500 signataires, de nombreux témoignages individuels recueillis et une opposition claire dans la consultation métropolitaine, le message est sans équivoque : ils ne souhaitent pas le retour du trafic de transit automobile sur la montée du Chemin Neuf", lâche le collectif dans son communiqué.

    Une concertation jugée insuffisante

    Le maire du 5e arrondissement a, cependant, clairement affiché son souhait de permettre à nouveau la circulation des voitures sur le Chemin Neuf. Dans un courrier, l’élu expliquait que cette réouverture constituait "une promesse de campagne, claire et assumée".

    Lors d’une rencontre le 30 juillet avec le collectif, Thomas Rudigoz et son adjoint à la voirie Frédéric Auria auraient également annoncé la réalisation de nouveaux comptages à la rentrée. L’association demande que leurs résultats soient rendus publics. "Rencontrer les associations une à une pour leur annoncer une décision déjà arrêtée n’est pas une concertation", estimait déjà le collectif après la réunion du 30 juillet.

    L’association demande désormais une consultation plus large, ouverte à l’ensemble des habitants et usagers concernés.

    Lire aussi : Lyon : opposés à sa réouverture, des associations et collectifs demandent une requalification "complète" du Chemin Neuf

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