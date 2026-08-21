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Cambriolage Pixabay
Image d’illustration d’un cambriolage. @Pixabay

Lyon : six armes de poing, deux fusils d’assaut et un fusil de chasse volés au domicile d’un tireur sportif

  • par Corentin Lucas

    • Un important arsenal a été dérobé au domicile d’un tireur sportif résidant dans le 2e arrondissement de Lyon.

    Neuf armes à feu ont été dérobées au domicile d’un tireur sportif, dans le 2e arrondissement de Lyon, durant un cambriolage. Ce dernier a été découvert samedi 15 août, vers 23h. La victime, qui se trouvait dans le quartier de Perrache, avait été alertée par une voisine lui signalant que la porte de son appartement était ouverte.

    Parmi les armes dérobées figurent deux fusils d’assaut, un fusil de chasse et six armes de poing. Les cambrioleurs ont emporté les armes avec leurs étuis de transport. Le préjudice est estimé à environ 15 000 euros.

    D’après les premiers éléments révélés par Le Progrès, les armes étaient déclarées et détenues légalement par leur propriétaire. Elles étaient néanmoins entreposées dans une armoire qui n’était pas verrouillée.

    Aucune munition n’a été dérobée lors du cambriolage.

    Lire aussi : Lyon : deux policiers blessés après avoir été percutés par une voiture volée lors d’un refus d’obtempérer

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