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Rassemblement pour l’Ukraine à Lyon le 25 février 2023. @Julien Barletta

Une manifestation en soutien à l’Ukraine prévue à Lyon le 24 août

  • par Corentin Lucas

    • À l’occasion du 35e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine, une manifestation est organisée lundi 24 août à Lyon, sur la Presqu’île.

    Le 24 août 1991, l’Ukraine proclamait son indépendance. 35 ans plus tard, cette date sera de nouveau célébrée à Lyon par une mobilisation en soutien au peuple ukrainien. À l’initiative des associations ukrainiennes du Rhône, une manifestation est prévue lundi 24 août à 18h30, avec un départ depuis la place Bellecour, pour rejoindre ensuite la place des Terreaux.

    Dans un communiqué publié ce vendredi, le Collectif 69 de soutien au peuple ukrainien (C69SPU), lancé en 2022, indique soutenir cette initiative et entend poursuivre ses actions de soutien dans les prochains mois. "Notre soutien à l’Ukraine doit se faire sur tous les plans, politiques, économiques et militaires", affirme-t-il.

    Des actions prévues jusqu’à la fin de l’année

    La manifestation du 24 août doit également lancer une série d’initiatives à Lyon. Dès la rentrée, le Collectif 69 prévoit de participer à une campagne pour la libération de deux civils ukrainiens détenus par la Russie, avec le parrainage d’Oleksandre Zaporets, 53 ans, détenu depuis mars 2022, et de Yana Souvorova, 22 ans, détenue depuis août 2023. Cette campagne est menée avec l’association Pour leur Liberté et la Nôtre et la mairie de Lyon.

    Autre rendez-vous annoncé : quatre heures de solidarité avec l’Ukraine, samedi 28 novembre au CCVA de Villeurbanne, avec des débats et des témoignages. Enfin, un convoi syndical de solidarité humanitaire en provenance de Catalogne et à destination de Kyiv pourrait faire étape à Lyon à la fin du mois de novembre.

    La mobilisation lyonnaise du 24 août sera donc le premier temps fort d’un "automne de la solidarité" en soutien à l’Ukraine.

    Lire aussi : La Métropole de Lyon accorde une subvention de 15 000 euros au profit de l'aide humanitaire en Ukraine

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