Chemin Neuf à Lyon : la Ville intensifie les contrôles mais craint toujours une possible réouverture

Ce jeudi 18 juin 2026 une opération de contrôle était organisée au petit matin sur la montée du Chemin Neuf à Lyon. L'occasion pour la Ville de Lyon de réaffirmer ses priorités quant à cette voie empruntée par de nombreux cyclistes et alors que la Métropole envisage sa réouverture au trafic automobile.

C'est l'une des rues devenues emblématiques de la bataille politique qui se joue depuis mars dernier entre la Ville de Lyon écologiste et la Métropole, remportée par la droite de Véronique Sarselli. Ce jeudi 18 juin au matin, la police municipale organisait une grande opération de contrôle en bas de la descente du Chemin Neuf. L'occasion pour Laurent Bosetti, adjoint au maire de Lyon délégué à la voirie et à la sécurité routière de réaffirmer sa volonté de protéger les plus de 2000 cyclistes qui empruntent chaque jour cet axe permettant de relier le Vieux-Lyon au plateau de Saint-Just.

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"On veut montrer une présence forte sur le Chemin Neuf et pour cela on met en place des contrôles réguliers" explique Laurent Bosetti. Lieu de trois accidents importants impliquant des vélos et des trottinettes depuis le mois d'avril dernier, le Chemin Neuf fait l'objet d'une attention toute particulière de la part de la municipalité. Depuis le début du mois de mai, pas moins de 30 opérations de contrôle ont ainsi été organisées sur l'axe, entraînant la verbalisation d'une centaine de véhicules, dont 30 vélos et trottinettes.

Excès de vitesse et écouteurs

Ce jeudi matin, huit agents de la police municipale sont mobilisés. En 45 minutes de contrôle et alors que les vélos défilent quasiment en continu, une dizaine de cyclistes ou conducteurs de trottinettes seront verbalisés pour excès de vitesse ou port d'écouteurs et de casque audio.

Le 13 mai dernier, Véronique Sarselli entourée du maire du 5e arrondissement de Lyon Thomas Rudigoz, s'était rendue sur les lieux pour présenter son projet qui devait permettre de "sécuriser l'utilisation du vélo sur cette voie". Depuis, plusieurs aménagements ont été mis en place par la Métropole de Lyon, de manière "très rapide" remercie par ailleurs Laurent Bosetti. Des bandes rugueuses ont été installées sur la partie basse du Chemin Neuf pour inciter les usagers à ralentir. Un radar pédagogique, affichant la vitesse en temps réel, a également vu le jour, tout comme une signalétique renforcée permettant de communiquer sur la déclivité très forte de la pente.

La Ville veut se "mettre autour de la table"

Si la Métropole de Lyon n'a pas encore arrêté sa décision quant à la possible réouverture de l'axe au trafic automobile, Thomas Rudigoz avait envoyé, fin mai, un mail à plusieurs riverains indiquant qu'une "concertation avec les riverains" allait être organisée, tout en expliquant, en substance que la réouverture n'était plus qu'une question de semaines. "Je trouve le discours du maire du 5e arrondissement inquiétant" estime Laurent Bosetti. "Dire qu'on va mettre des voitures pour sécuriser les cyclistes, c'est très surprenant" complète-t-il.

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Avant de poursuivre : "Nous ce qu'on veut tout simplement c'est pouvoir se mettre autour de la table avec la Métropole de Lyon pour discuter et objectiver les données afin de trouver un juste équilibre quant à l'avenir de cette voirie". Si la Ville de Lyon ne ferme pas la porte à un scénario qui pourrait permettre de rouvrir le Chemin Neuf aux voitures sur certaines plages horaires, comme en dehors des heures de pointe, Laurent Bosetti craint que "la Métropole avance de manière unilatérale". "On ne veut pas être contraint par une décision idéologique et politique" conclut-il.

Car au-delà des questions de sécurité, l'avenir du Chemin Neuf est devenu un marqueur politique majeur entre la Ville écologiste et la Métropole de droite. Un dossier hautement symbolique sur lequel aucun arbitrage n'a encore été rendu.