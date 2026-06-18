La FDSEA des Savoie et les Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie expriment leurs inquiétudes et leur opposition face au projet de réaménagement du Mont Chéry, situé sur la commune des Gets.

La FDSEA des Savoie et les Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie font part de leurs réticences face à « une stratégie assumée de développement touristique estival » notamment à travers « la création d’une nouvelle piste VTT » ainsi qu'à la « modernisation des remontées mécaniques ». Les deux syndicats agricoles dénoncent « des conséquences pour le monde agricole » qui ne seraient pas suffisamment prises en compte. Ils pointent également des manquements dans le dossier soumis à enquête publique, qu’ils qualifient d’« inacceptables » et qui, selon eux, « remettent en cause la transparence et la sincérité de la démarche. »

Les deux syndicats agricoles des Savoie et de Haute-Savoie rappellent que les alpages sont « des lieux de travail, utilisés, entretenus et indispensables aux exploitations agricoles ». Une conséquence directe et clairement évoquée dans le communiqué de presse : la fréquentation humaine et les « problèmes concrets de cohabitation. »

Mais la FDSEA des Savoie et les Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie ne s’opposent pas aux différents projets de développement. Ils appellent surtout à ne pas reléguer les enjeux agricoles au second rang. Dans ce contexte, ils demandent à la préfète de la Savoie, Vanina Nicoli, en poste depuis le 22 avril 2025, de « prendre ses responsabilités. »

Le communiqué de presse est signé par le président de la FDSEA des Savoie, Bernard Mogenet, et le président des Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie, Bastien Meiller.