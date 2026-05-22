Dans un mail envoyé à plusieurs riverains inquiets de la réouverture du Chemin Neuf aux voitures, le maire du 5e arrondissement de Lyon, Thomas Rudigoz, explique qu’une "concertation avec les riverains" sera organisée dans le cadre de cette réouverture.

Le Chemin Neuf va finir par voler la vedette à la rue Grenette comme symbole des dissensions entre la Ville de Lyon et la Métropole. Alors que la semaine dernière Véronique Sarselli avait présenté les aménagements prévus dans cette rue pour "sécuriser" les cyclistes - panneaux signalant la pente dangereuse, bandes rugueuses ou encore radar pédagogique seront installés sur cette voirie réservée aux vélos (hors ayants droit) depuis août 2024 -, Thomas Rudigoz confirme, dans un mail envoyé à plusieurs riverains inquiets de la réouverture du Chemin Neuf, que cette dernière n’est qu’une question de semaines.

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Si la décision de rouvrir la rue qui relie le Vieux-Lyon au plateau de Saint-Just ne fait plus de doute, aucun calendrier n’a pour l’heure été communiqué par la Métropole de Lyon. "Oui, nous avons le souhait à terme de voir à nouveau cette voie partagée avec les automobilistes. Ce n'est pas un choix impulsif, c'était une promesse de campagne, claire et assumée, sur laquelle les habitants du 5ème ont pu se prononcer. Je n'entends pas m'en dédire" explique ainsi Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement de Lyon et membre de la majorité métropolitaine.

"Ce n'est pas une posture idéologique contre le vélo"

Se défendant d’un "retour en arrière", l’ancien député du Rhône estime que cette décision n’est pas "une posture idéologique contre le vélo". "Il s'agit d'un constat simple : depuis la piétonnisation, des habitants (notamment des personnes âgées, des familles avec enfants en bas âge, des personnes à mobilité réduite) se retrouvent coupés d'un accès direct au Vieux-Lyon et au centre-ville. Des commerces de proximité ont vu leur clientèle se réduire et leur chiffre d'affaires baisser significativement. Par ailleurs, étant moi-même un usager régulier à pied, j'ai pu à de nombreuses reprises constater par moi-même une fréquentation cycliste très modérée de la descente du Chemin Neuf en dehors de la tranche horaire 8h-9h30 en semaine" complète-t-il.

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Une justification qui fait sourire l’association Saint-Just Respire, vent debout contre cette réouverture : "Se fier à un « ressenti » plutôt qu’à des études statistiques rigoureuses est une méthode qui ne garantit ni la sécurité ni l’efficacité du projet" dénonce l’association.

Une concertation, pourquoi faire ?

Affirmant faire de la sécurité des cyclistes, "comme celle de tous les usagers", une "priorité absolue", Thomas Rudigoz annonce par ailleurs que "le dispositif qui accompagnera la réouverture fera l’objet d’une concertation avec les riverains, les collectivités locales, les usagers et les associations concernées". Là où Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, dénonçait la "concertation sans choix" de la Ville de Lyon sur la baignade urbaine à Confluence, estimant que "la décision de créer cet espace de baignade est déjà arrêtée", le maire du 5e arrondissement veut donc proposer une concertation sur une réouverture qui ne fait plus de doute.

"En quoi consistera réellement cette concertation si le résultat (la réouverture) est déjà acté ? Une concertation qui ne remet pas en cause le projet fondamental n’est-elle pas une simple formalité ?" s’interroge d’ailleurs l’association Saint-Just Respire.

Une réouverture dénoncée par la Ville de Lyon qui estimait la semaine dernière "ubuesque" de "raconter qu’on va mettre des voitures pour sécuriser les cyclistes" et une montée du Chemin Neuf qui pourrait bien devenir l’un des symboles du bras de fer entre la Métropole de Lyon et la municipalité sur les politiques publiques liées aux mobilités.