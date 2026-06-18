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Piscine du Rhône (centre nautique Tony-Bertrand) © Tim Douet

Les 10 meilleures piscines de Lyon et de sa métropole selon Google

  • par La Rédaction

    • Lyon Capitale a analysé les notes et avis publiés sur Google Maps pour établir le classement des piscines et centres aquatiques les mieux notés de la métropole lyonnaise.

    Où piquer une tête cet été sans quitter la métropole de Lyon ? Entre bassins olympiques, centres aquatiques familiaux et piscines de quartier, les possibilités sont nombreuses. Pour établir ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et le nombre d'avis publiés directement sur les fiches Google Maps des principaux établissements de baignade de la métropole.

    A lire aussi : Les 10 meilleurs lieux de baignade autour de Lyon selon Google

    Le Centre nautique intercommunal de Vénissieux–Saint-Fons arrive en tête avec une note de 4,1 étoiles sur 5 et plus de 1 100 avis. À égalité de note, le Kubdo, à Sainte-Foy-lès-Lyon, décroche la deuxième place grâce à ses 644 avis Google. Inaugurée en 2014, cette piscine moderne est régulièrement saluée pour sa propreté, ses équipements et son cadre familial.

    Le podium est complété par le centre aquatique Camille Muffat, à Décines-Charpieu, qui obtient 4 étoiles sur 5. Plus loin au classement, le Centre nautique Tony Bertrand, l'une des piscines les plus emblématiques de Lyon, se distingue surtout par sa popularité : avec plus de 2 600 avis, c'est de très loin l'établissement le plus commenté de l'agglomération.

    RangPiscineCommuneNote GoogleNombre d'avis
    1Centre nautique intercommunal Lyon - Saint-Fons - VénissieuxVénissieux4,1/51 167
    2Le KubdoSainte-Foy-lès-Lyon4,1/5644
    3Centre aquatique Camille MuffatDécines-Charpieu4,0/5560
    4Centre nautique André-SousiBron3,9/5734
    5Centre aquatique Les VaguesMeyzieu3,8/51230
    6AquaGaronBrignais3,8/5797
    7Centre nautique Tony Bertrand Lyon 7e3,7/52 633
    8Piscine de VaiseLyon 9e3,6/5769
    9LOU PiscineLyon 7e3,6/5265
    10Piscine GaribaldiLyon 3e3,5/5508

    Notre méthodologie
    Pour établir ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés directement sur les fiches Google Maps des piscines et centres aquatiques situés dans la métropole de Lyon.
    Seuls les établissements comptabilisant au moins 150 avis Google ont été retenus. Les piscines ont ensuite été classées selon leur note moyenne. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents établissements.
    Les spas et centres de bien-être ont été exclus afin de ne retenir que les équipements dédiés à la baignade et à la natation.
    Les données ont été relevées en juin 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouveaux avis publiés par les internautes.

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