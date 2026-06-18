Lyon Capitale a analysé les notes et avis publiés sur Google Maps pour établir le classement des piscines et centres aquatiques les mieux notés de la métropole lyonnaise.

Où piquer une tête cet été sans quitter la métropole de Lyon ? Entre bassins olympiques, centres aquatiques familiaux et piscines de quartier, les possibilités sont nombreuses. Pour établir ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et le nombre d'avis publiés directement sur les fiches Google Maps des principaux établissements de baignade de la métropole.

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Le Centre nautique intercommunal de Vénissieux–Saint-Fons arrive en tête avec une note de 4,1 étoiles sur 5 et plus de 1 100 avis. À égalité de note, le Kubdo, à Sainte-Foy-lès-Lyon, décroche la deuxième place grâce à ses 644 avis Google. Inaugurée en 2014, cette piscine moderne est régulièrement saluée pour sa propreté, ses équipements et son cadre familial.

Le podium est complété par le centre aquatique Camille Muffat, à Décines-Charpieu, qui obtient 4 étoiles sur 5. Plus loin au classement, le Centre nautique Tony Bertrand, l'une des piscines les plus emblématiques de Lyon, se distingue surtout par sa popularité : avec plus de 2 600 avis, c'est de très loin l'établissement le plus commenté de l'agglomération.

Rang Piscine Commune Note Google Nombre d'avis 1 Centre nautique intercommunal Lyon - Saint-Fons - Vénissieux Vénissieux 4,1/5 1 167 2 Le Kubdo Sainte-Foy-lès-Lyon 4,1/5 644 3 Centre aquatique Camille Muffat Décines-Charpieu 4,0/5 560 4 Centre nautique André-Sousi Bron 3,9/5 734 5 Centre aquatique Les Vagues Meyzieu 3,8/5 1230 6 AquaGaron Brignais 3,8/5 797 7 Centre nautique Tony Bertrand Lyon 7e 3,7/5 2 633 8 Piscine de Vaise Lyon 9e 3,6/5 769 9 LOU Piscine Lyon 7e 3,6/5 265 10 Piscine Garibaldi Lyon 3e 3,5/5 508

Notre méthodologie

Pour établir ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés directement sur les fiches Google Maps des piscines et centres aquatiques situés dans la métropole de Lyon.

Seuls les établissements comptabilisant au moins 150 avis Google ont été retenus. Les piscines ont ensuite été classées selon leur note moyenne. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents établissements.

Les spas et centres de bien-être ont été exclus afin de ne retenir que les équipements dédiés à la baignade et à la natation.

Les données ont été relevées en juin 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouveaux avis publiés par les internautes.

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