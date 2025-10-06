Actualité

Chat 3D : la start-up fondée à Lyon lève 3 millions d'euros

  • par Romain Balme

    • Avec leur outil permettant de créer du contenu en 3D grâce à l'intelligence artificielle, l'entreprise entend bien faciliter la tâche des concepteurs et bientôt du grand public.

    Et si faire un modèle 3D était aussi simple que d'envoyer un texte ? C'est avec cette simple question que l'aventure Chat 3D a démarré en juillet 2023. Fondée à Lyon par Félix Balmonet et Glenn Avezoux, la start-up maintenant basée à Saint-Etienne propose un logiciel de modélisation 3D qui fonctionne à l'aide de l'intelligence artificielle. Après plus de deux ans d'existence, Chat 3D se développe. Composée d'une vingtaine de salariés, la société annonce une levée de 3 millions d'euros auprès de Mesh Ventures, Campus Fund, Innov’Alpes, un groupe de business angels spécialisé et BPIFRANCE. Cette levée a pour but la consolidation des équipes, mais aussi l'expansion de nouveaux marchés en Amérique du Nord et en Asie.

    L'intelligence artificielle au service des développeurs… et du grand public

    Grâce à Chat 3D, la modélisation se démocratise. En plus de devenir accessible, elle devient plus rapide, une sacrée épine ôtée du pied des artistes. "Avec notre outil, on peut produire un modèle en deux minutes au lieu de plusieurs heures", soulignait Félix Balmonet à nos confrères de Lyon Décideurs. Concrètement, cet instrument permet de générer du texte, des images et même des croquis en 3D à partir d'une simple description. Fort de son succès auprès des professionnels, la startup prévoit également de lancer dès octobre une version grand public avec "un plan gratuit et des fonctionnalités premium pour les particuliers".

    Garantir une IA éthique et sécurisée

    Comme expliqué sur le site web de la start-up, l'objectif de Chat 3D est d'accompagner l'humain et non le substituer. Cet outil vise à s'affranchir des facettes ennuyeuses, en privilégiant l'ouverture créative. Un autre volet occupe une place importante : la sécurité des données. "Nous prenons la vie privée et la propriété au sérieux. Tout ce qui est généré avec Chat3D est crypté, stocké sur des serveurs basés dans l'UE et à 100 % à vous", peut-on voir inscrit sur leur site web.

    à lire également
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Deux hommes interpellés après un vol à l'arraché à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Soitec : Steve Babureck promu vice-président exécutif et président de la branche américaine 17:04
    Drôme : le tunnel du col de la Machine fermé du 6 au 10 octobre 16:37
    Chat 3D : la start-up fondée à Lyon lève 3 millions d'euros 16:30
    Ekiden
    Grenoble : plus de 4 000 coureurs ont pris le départ de l'Ekiden 15:59
    A41
    Haute-Savoie : l'A41 rouverte ce lundi après une opération "60 h chrono" réussie 15:23
    d'heure en heure
    Banque Populaire Auvergne-Rhône- Alpes : Christophe Ozenda nommé directeur commercial régional 14:57
    À Lyon, l'Après invite les partis de gauche à une rencontre pour reconstituer le NFP 14:48
    Lyon Platinum Padel : le plateau dévoilé, une paire de légende présente 14:16
    Radiant-Bellevue : des génériques de dessins animés très jazzy ! 13:38
    BUS -TCL lyon
    TCL : "une partie de la flotte" des bus est paralysée ce lundi dans la métropole de Lyon 13:08
    Près de Lyon : prison ferme pour deux individus impliqués dans une dizaine de cambriolages 12:21
    Fresque des Canuts
    Lyon se classe 1ère destination "responsable" en France, 8e dans le monde 11:40
    Près de Lyon : quinze infractions routières relevées en une après-midi 10:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut