Chat 3D : la start-up fondée à Lyon lève 3 millions d'euros

Avec leur outil permettant de créer du contenu en 3D grâce à l'intelligence artificielle, l'entreprise entend bien faciliter la tâche des concepteurs et bientôt du grand public.

Et si faire un modèle 3D était aussi simple que d'envoyer un texte ? C'est avec cette simple question que l'aventure Chat 3D a démarré en juillet 2023. Fondée à Lyon par Félix Balmonet et Glenn Avezoux, la start-up maintenant basée à Saint-Etienne propose un logiciel de modélisation 3D qui fonctionne à l'aide de l'intelligence artificielle. Après plus de deux ans d'existence, Chat 3D se développe. Composée d'une vingtaine de salariés, la société annonce une levée de 3 millions d'euros auprès de Mesh Ventures, Campus Fund, Innov’Alpes, un groupe de business angels spécialisé et BPIFRANCE. Cette levée a pour but la consolidation des équipes, mais aussi l'expansion de nouveaux marchés en Amérique du Nord et en Asie.

L'intelligence artificielle au service des développeurs… et du grand public

Grâce à Chat 3D, la modélisation se démocratise. En plus de devenir accessible, elle devient plus rapide, une sacrée épine ôtée du pied des artistes. "Avec notre outil, on peut produire un modèle en deux minutes au lieu de plusieurs heures", soulignait Félix Balmonet à nos confrères de Lyon Décideurs. Concrètement, cet instrument permet de générer du texte, des images et même des croquis en 3D à partir d'une simple description. Fort de son succès auprès des professionnels, la startup prévoit également de lancer dès octobre une version grand public avec "un plan gratuit et des fonctionnalités premium pour les particuliers".

Garantir une IA éthique et sécurisée

Comme expliqué sur le site web de la start-up, l'objectif de Chat 3D est d'accompagner l'humain et non le substituer. Cet outil vise à s'affranchir des facettes ennuyeuses, en privilégiant l'ouverture créative. Un autre volet occupe une place importante : la sécurité des données. "Nous prenons la vie privée et la propriété au sérieux. Tout ce qui est généré avec Chat3D est crypté, stocké sur des serveurs basés dans l'UE et à 100 % à vous", peut-on voir inscrit sur leur site web.