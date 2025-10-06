Drôme : le tunnel du col de la Machine fermé du 6 au 10 octobre

Du 6 au 10 octobre, des travaux nécessitent la fermeture du tunnel du col de la Machine (RD76) dans la Drôme.

En raison de travaux de mise aux normes d'éclairages, le tunnel du col de la Machine (Drôme) est fermé à la circulation du 6 au 10 octobre. Situé sur la RD 76, le tunnel est inaccessible aux automobilistes de 8 h 30 à 16 h 30.

Une déviation par la voie communale de l'Echarasson est mise en place pour permettre aux usagers de l'axe de contourner le tunnel.

