Grenoble : plus de 4 000 coureurs ont pris le départ de l'Ekiden

Cette année, 650 équipes et plus de 4 000 coureurs ont pris le départ de l'Ekiden, un marathon en relais organisé à Grenoble (Isère).

Les coureurs avaient le choix ce week-end. Alors que la Run In Lyon battait son plein à Lyon, une autre course avait lieu dans la région.

Il s'agit de l'Ekiden, un marathon en relais de six coureurs, organisé dimanche 5 octobre à Grenoble. L'événement a réuni quelque 650 équipes et plus de 4 000 participants dans la capitale des Alpes.

Dans la catégorie homme, c'est "L'AL Echirolles Athlétisme" qui a remporté la course en 2:08:44. Chez les femmes, la "team boboz" s'est imposée en 2:35:03.

