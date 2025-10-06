Actualité
Ekiden
Photo de l’édition 2024. Crédit :L. Montico

Grenoble : plus de 4 000 coureurs ont pris le départ de l'Ekiden

  • par Loane Carpano

    • Cette année, 650 équipes et plus de 4 000 coureurs ont pris le départ de l'Ekiden, un marathon en relais organisé à Grenoble (Isère).

    Les coureurs avaient le choix ce week-end. Alors que la Run In Lyon battait son plein à Lyon, une autre course avait lieu dans la région.

    Il s'agit de l'Ekiden, un marathon en relais de six coureurs, organisé dimanche 5 octobre à Grenoble. L'événement a réuni quelque 650 équipes et plus de 4 000 participants dans la capitale des Alpes.

    Dans la catégorie homme, c'est "L'AL Echirolles Athlétisme" qui a remporté la course en 2:08:44. Chez les femmes, la "team boboz" s'est imposée en 2:35:03.

    Lire aussi : Run in Lyon : les résultats des courses

    à lire également
    A41
    Haute-Savoie : l'A41 rouverte ce lundi après une opération "60 h chrono" réussie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ekiden
    Grenoble : plus de 4 000 coureurs ont pris le départ de l'Ekiden 15:59
    A41
    Haute-Savoie : l'A41 rouverte ce lundi après une opération "60 h chrono" réussie 15:23
    Banque Populaire Auvergne-Rhône- Alpes : Christophe Ozenda nommé directeur commercial régional 14:57
    À Lyon, l'Après invite les partis de gauche à une rencontre pour reconstituer le NFP 14:48
    Lyon Platinum Padel : le plateau dévoilé, une paire de légende présente 14:16
    d'heure en heure
    Radiant-Bellevue : des génériques de dessins animés très jazzy ! 13:38
    BUS -TCL lyon
    TCL : "une partie de la flotte" des bus est paralysée ce lundi dans la métropole de Lyon 13:08
    Près de Lyon : prison ferme pour deux individus impliqués dans une dizaine de cambriolages 12:21
    Fresque des Canuts
    Lyon se classe 1ère destination "responsable" en France, 8e dans le monde 11:40
    Près de Lyon : quinze infractions routières relevées en une après-midi 10:58
    Dermatose nodulaire bovine : la zone de protection levée dans deux départements 10:10
    David Kimelfeld prêt à jeter l'éponge en vue des échéances électorales de 2026 09:38
    Place des Terreaux @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : 500 personnes réunies en hommage aux victimes du 7 octobre 2023 08:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut