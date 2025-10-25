La braderie de la bibliothèque municipale de Lyon revient le 16 novembre

La bibliothèque municipale de Lyon dans le quartier Part-Dieu. @ WilliamPham

La bibliothèque municipale de Lyon organisera sa braderie annuelle le 16 novembre prochain de 10 heures à 17 heures.

Livres, cd, vinyles, plus de 25 000 articles seront proposés à des prix cassés. L’annuelle braderie de la bibliothèque municipale de Lyon revient en effet le dimanche 16 novembre prochain de 10 heures à 17 heures.

Certains articles seront en vente dès 1 euro, ou 5 euros pour les "plus beaux" livres et jeux. Un maximum de 20 articles achetés a été fixé. L’entrée se fera du côté de la gare Part-Dieu. Lors de sa précédente édition, la braderie a accueilli 2 560 visiteurs et 17 200 objets ont été vendus.