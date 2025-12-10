Coupe de France : l'Asvel écarte Saint-Quentin et rejoint les quarts

Face à une équipe de Saint-Quentin actuellement en reconstruction, l'Asvel s'est imposée mardi soir à l'Astroballe 99-74 en huitième de finale de Coupe de France.

L'Asvel poursuit sa route en Coupe de France. Opposée mardi soir sur son terrain de l'Astroballe à une équipe de Saint-Quentin actuellement en chantier, l'équipe villeurbannaise s'est imposée sans trembler (99-74) pour rejoindre les quarts de finale de la compétition.

Rapidement devant au score, les hommes de Pierric Poupet ont pris le match en main dans le premier quart d'heure, imposant leur rythme pour rapidement mener de dix points 29-19. A la pause, et malgré un léger trou d'air au début du deuxième quart d'heure, qui a vu les visiteurs revenir à trois petits points, l'écart était le même (55-45) et le SQBB semblait sans solution face à la force collective des Villeurbannais, bien inspirés devant leur public.

Bien que moins appliqués défensivement après la pause, les coéquipiers de Thomas Heurtel, rentré en jeu pour retrouver le rythme, ont fini par faire définitivement plier leur adversaire du soir. Emmenés par un Shaquille Harrison très en forme, les Villeurbannais n'ont finalement jamais vraiment été inquiété. Après sa victoire du weekend face à Strasbourg en championnat, l'Asvel poursuit sa belle dynamique et se déplacera sur le parquet du Maccabi Tel Aviv dès jeudi soir en Euroligue.