Actualité
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Coupe de France : l'Asvel écarte Saint-Quentin et rejoint les quarts

  • par Vincent Guiraud

    • Face à une équipe de Saint-Quentin actuellement en reconstruction, l'Asvel s'est imposée mardi soir à l'Astroballe 99-74 en huitième de finale de Coupe de France.

    L'Asvel poursuit sa route en Coupe de France. Opposée mardi soir sur son terrain de l'Astroballe à une équipe de Saint-Quentin actuellement en chantier, l'équipe villeurbannaise s'est imposée sans trembler (99-74) pour rejoindre les quarts de finale de la compétition.

    Rapidement devant au score, les hommes de Pierric Poupet ont pris le match en main dans le premier quart d'heure, imposant leur rythme pour rapidement mener de dix points 29-19. A la pause, et malgré un léger trou d'air au début du deuxième quart d'heure, qui a vu les visiteurs revenir à trois petits points, l'écart était le même (55-45) et le SQBB semblait sans solution face à la force collective des Villeurbannais, bien inspirés devant leur public.

    Bien que moins appliqués défensivement après la pause, les coéquipiers de Thomas Heurtel, rentré en jeu pour retrouver le rythme, ont fini par faire définitivement plier leur adversaire du soir. Emmenés par un Shaquille Harrison très en forme, les Villeurbannais n'ont finalement jamais vraiment été inquiété. Après sa victoire du weekend face à Strasbourg en championnat, l'Asvel poursuit sa belle dynamique et se déplacera sur le parquet du Maccabi Tel Aviv dès jeudi soir en Euroligue.

    à lire également
    panorama de Lyon
    Nouveau sursis pour ACI Group, des centaines d'emploi en jeu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Coupe de France : l'Asvel écarte Saint-Quentin et rejoint les quarts 07:59
    panorama de Lyon
    Nouveau sursis pour ACI Group, des centaines d'emploi en jeu 07:42
    la Saône en crue en février 2021.
    La Saône à Lyon de nouveau en vigilance crues 07:32
    Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, 14 degrés attendus 07:12
    Benjamin Vedrines K2
    "A Lyon , il y a une culture montagne incroyable" s'enthousiasme Cyril Salomon 07:00
    d'heure en heure
    BST du Tonkin
    Lyon : deux hommes interpellés à la Guillotière pour port d'armes 09/12/25
    Thierry Fontaine
    Lyon : Sécurité, économie… L'Umih Rhône interpelle les candidats aux municipales 09/12/25
    Cédric Van Styvendael
    Construction, rénovation, sécurité... les grandes lignes du budget 2026 à Villeurbanne 09/12/25
    Lyon : le Mondial des Métiers débute jeudi 11 décembre à Eurexpo 09/12/25
    Ukraine : Le maire de Lviv reçu par Grégory Doucet 09/12/25
    "Le vernis craque" : à Lyon, la gauche dénonce "l'hypocrisie" de la campagne Aulas face à l'union des droites 09/12/25
    JO 2030 : la directrice des opérations démissionne sur fond de tensions au sein du Cojop 09/12/25
    808 State, Acib Arab.. Les Nuits Sonores 2026 se dévoilent 09/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut