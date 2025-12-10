La boulangerie Miette, située au 2 rue de Sèze à Lyon 6e, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène.

C'est une boulangerie bien connue des habitants du 6e arrondissement de Lyon et du quartier Foch. La boulangerie Miette, située au 2 rue de Sèze a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène effectué le 4 décembre dernier.

Lors du contrôle, des traces de nuisibles ont notamment été repérées dans l'établissement tout comme un défaut d'entretien et de nettoyage des locaux et des équipements. Des denrées alimentaires étaient également conservées à des températures supérieures à la température réglementaire.

Face à ce constat, et considérant que "la poursuite de l'activité constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations", la préfecture du Rhône, qi avait déjà mis en demeure l'établissement le 16 octobre dernier, a décidé de la fermeture administrative de la boulangerie. Cette dernière, pour pouvoir rouvrir, devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 27.

