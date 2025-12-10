Actualité
La boulangerie Miette fermée d’urgence dans le 6e arrondissement de Lyon. (Capture Google)

Cette boulangerie de Lyon 6e fermée d'urgence pour manque d'hygiène

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • La boulangerie Miette, située au 2 rue de Sèze à Lyon 6e, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène.

    C'est une boulangerie bien connue des habitants du 6e arrondissement de Lyon et du quartier Foch. La boulangerie Miette, située au 2 rue de Sèze a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène effectué le 4 décembre dernier.

    Lors du contrôle, des traces de nuisibles ont notamment été repérées dans l'établissement tout comme un défaut d'entretien et de nettoyage des locaux et des équipements. Des denrées alimentaires étaient également conservées à des températures supérieures à la température réglementaire.

    Face à ce constat, et considérant que "la poursuite de l'activité constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations", la préfecture du Rhône, qi avait déjà mis en demeure l'établissement le 16 octobre dernier, a décidé de la fermeture administrative de la boulangerie. Cette dernière, pour pouvoir rouvrir, devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 27.

    A lire aussi : À Lyon, un restaurant de la Guillotière fermé après un contrôle d'hygiène

    à lire également
    Véronique Sarselli
    Des métros 24h/24 le week-end : à Lyon, Sarselli tacle Bernard qui "ferait mieux d’agir dès maintenant"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Véronique Sarselli
    Des métros 24h/24 le week-end : à Lyon, Sarselli tacle Bernard qui "ferait mieux d’agir dès maintenant" 09:16
    Cette boulangerie de Lyon 6e fermée d'urgence pour manque d'hygiène 08:56
    Implantation d'EPR2 au Bugey : le tribunal judiciaire de Lyon met un coût d'arrêt au projet 08:44
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne ce mercredi 08:20
    Coupe de France : l'Asvel écarte Saint-Quentin et rejoint les quarts 07:59
    d'heure en heure
    panorama de Lyon
    Nouveau sursis pour ACI Group, des centaines d'emploi en jeu 07:42
    la Saône en crue en février 2021.
    La Saône à Lyon de nouveau en vigilance crues 07:32
    Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, 14 degrés attendus 07:12
    Benjamin Vedrines K2
    "A Lyon , il y a une culture montagne incroyable" s'enthousiasme Cyril Salomon 07:00
    BST du Tonkin
    Lyon : deux hommes interpellés à la Guillotière pour port d'armes 09/12/25
    Thierry Fontaine
    Lyon : Sécurité, économie… L'Umih Rhône interpelle les candidats aux municipales 09/12/25
    Cédric Van Styvendael
    Construction, rénovation, sécurité... les grandes lignes du budget 2026 à Villeurbanne 09/12/25
    Lyon : le Mondial des Métiers débute jeudi 11 décembre à Eurexpo 09/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut