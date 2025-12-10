Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne ce mercredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera de nouveau globalement bonne ce mercredi 10 décembre 2025 à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

    On respire toujours relativement bien à Lyon et dans la région lyonnaise ce mercredi. Grâce à un vent assez fort ces dernières 24h, qui a assuré un bon brassage atmosphérique, la qualité de l'air sera bonne ce 10 décembre à Lyon.

    Les concentrations en ozone, et dioxyde de soufre seront en baisse et elles seront moyennes pour ce qui concerne les particules fines et le dioxyde d'azote. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou encore le périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air restera bonne à moyenne.

