La Saône à Lyon de nouveau en vigilance crues

Le département du Rhône a de nouveau été placé en vigilance crues ce mercredi 10 décembre. La Saône est concernée à Lyon.

Après quelques jours d'accalmie, la Saône à Lyon est de nouveau concernée par une vigilance crues ce mercredi 10 décembre. Météo France a ainsi placé le département du Rhône ne vigilance crues aujourd'hui.

"Les ondes de crue formées sur les différents affluents de la Saône se propagent depuis lundi après-midi sur la Saône aval. Sur le tronçon de la Saône à Lyon, les niveaux sont orientés à la hausse jusqu'à mercredi après-midi au moins" explique ainsi Vigicrues, avant de poursuivre : "Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés seront observés en fin d'après-midi ou dans la soirée de mardi. La crue sera de moindre ampleur que celle de début décembre."

A noter également que la Savoie et la Haute-Savoie sont de nouveau concernés par une vigilance avalanches ce mercredi. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée.