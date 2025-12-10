Actualité
la Saône en crue en février 2021.
Image d’archives de la Saône en crue en février 2021. @LD

La Saône à Lyon de nouveau en vigilance crues

  • par La Rédaction

    • Le département du Rhône a de nouveau été placé en vigilance crues ce mercredi 10 décembre. La Saône est concernée à Lyon.

    Après quelques jours d'accalmie, la Saône à Lyon est de nouveau concernée par une vigilance crues ce mercredi 10 décembre. Météo France a ainsi placé le département du Rhône ne vigilance crues aujourd'hui.

    "Les ondes de crue formées sur les différents affluents de la Saône se propagent depuis lundi après-midi sur la Saône aval. Sur le tronçon de la Saône à Lyon, les niveaux sont orientés à la hausse jusqu'à mercredi après-midi au moins" explique ainsi Vigicrues, avant de poursuivre : "Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés seront observés en fin d'après-midi ou dans la soirée de mardi. La crue sera de moindre ampleur que celle de début décembre."

    A noter également que la Savoie et la Haute-Savoie sont de nouveau concernés par une vigilance avalanches ce mercredi. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée.

    à lire également
    panorama de Lyon
    Nouveau sursis pour ACI Group, des centaines d'emploi en jeu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    panorama de Lyon
    Nouveau sursis pour ACI Group, des centaines d'emploi en jeu 07:42
    la Saône en crue en février 2021.
    La Saône à Lyon de nouveau en vigilance crues 07:32
    Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, 14 degrés attendus 07:12
    Benjamin Vedrines K2
    "A Lyon , il y a une culture montagne incroyable" s'enthousiasme Cyril Salomon 07:00
    BST du Tonkin
    Lyon : deux hommes interpellés à la Guillotière pour port d'armes 09/12/25
    d'heure en heure
    Thierry Fontaine
    Lyon : Sécurité, économie… L'Umih Rhône interpelle les candidats aux municipales 09/12/25
    Cédric Van Styvendael
    Construction, rénovation, sécurité... les grandes lignes du budget 2026 à Villeurbanne 09/12/25
    Lyon : le Mondial des Métiers débute jeudi 11 décembre à Eurexpo 09/12/25
    Ukraine : Le maire de Lviv reçu par Grégory Doucet 09/12/25
    "Le vernis craque" : à Lyon, la gauche dénonce "l'hypocrisie" de la campagne Aulas face à l'union des droites 09/12/25
    JO 2030 : la directrice des opérations démissionne sur fond de tensions au sein du Cojop 09/12/25
    808 State, Acib Arab.. Les Nuits Sonores 2026 se dévoilent 09/12/25
    bruno bernard
    TCL : à Lyon, Bruno Bernard promet de faire rouler les métros 24h/24 le week-end d'ici 2027 09/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut