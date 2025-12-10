Actualité
Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, 14 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée mitigée, alternant entre nuages et éclaircies, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 10 décembre.

    Pour poursuivre cette semaine, le temps sera mitigée à Lyon ce mercredi 10 décembre. Le ciel, plutôt dégagé en matinée, se couvrira en journée à l'avant d'un faible front donnant quelques gouttes la nuit suivante.

    Côté températures, il fait encore très doux à Lyon, avec un mercure qui affiche déjà 13 degrés ce matin et qui atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison.

    Faire défiler vers le haut