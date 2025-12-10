Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, 14 degrés attendus

C'est une journée mitigée, alternant entre nuages et éclaircies, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 10 décembre.
Pour poursuivre cette semaine, le temps sera mitigée à Lyon ce mercredi 10 décembre. Le ciel, plutôt dégagé en matinée, se couvrira en journée à l'avant d'un faible front donnant quelques gouttes la nuit suivante.
Côté températures, il fait encore très doux à Lyon, avec un mercure qui affiche déjà 13 degrés ce matin et qui atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison.