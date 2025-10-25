Municipales 2026 : l’ancien maire du 9e arrondissement de Lyon, Alain Giordano, rejoint Jean-Michel Aulas

Soutenu par la droite et le centre, Jean-Michel Aulas compte désormais parmi ses alliés l’ancien maire du 9e arrondissement de Lyon, Alain Giordano.

Soutenu par la droite et le centre, Jean-Michel Aulas rallie désormais à gauche. L’ancien maire du 9e arrondissement (2008-2014) et ancien adjoint au maire délégué aux Espaces Verts (2014-2020), Alain Giordano a annoncé rejoindre l’ancien boss de l’Olympique Lyonnais dans sa course aux municipales de Lyon en 2026.

"Jean-Michel Aulas nous donnera les moyens d'une écologie du concret"

Dans un communiqué diffusé ce samedi 25 octobre sur le compte X du mouvement de Jean-Michel Aulas, Cœur Lyonnais, Alain Giordano assure que ce dernier "donnera les moyens d'une écologie du concret, tournée vers les habitants, ancrée dans la réalité de la ville". Et d’ajouter : "Nous partageons la même conviction : la transition écologique doit être à la fois sociale, responsable et accessible à tous. C'est cette écologie-là, celle du quotidien, que je veux défendre à ses côtés".

De son côté, le candidat Aulas souhaite "bâtir une écologie du réel, proche des Lyonnaises et des Lyonnais, qui améliore concrètement leur vie" aux côtés d’Alain Giordano et salue "l'expérience et la sincérité d'un homme qui connaît Lyon dans le moindre détail, et qui a toujours fait de l'écologie un levier d'action et non d'opposition".

47 % des voix au premier tour pour Aulas

Dans un dernier sondage publié par Mag2Lyon et réalisé par l'institut Verian, Jean-Michel Aulas partirait grand favori dans la course à l’Hôtel de Ville de Lyon avec 47 % des intentions de vote au premier tour, contre 23 % pour le maire écologiste sortant, Grégory Doucet.

À cinq mois du scrutin, la liste conduite par Jean-Michel Aulas obtiendrait 61 % des voix lors du second tour, contre seulement 39 % pour Grégory Doucet, l’hypothèse intégrant un soutien de la France Insoumise (portée par la députée Anaïs Belouassa Cherifi créditée de 15 % des intentions de vote).

