Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, a réagi aux résultats des élections européennes et à la dissolution de l'Assemblée Nationale.

"Les résultats des élections européennes en France nous démontrent que la politique menée par le gouvernement n’a en rien freiné ou fait barrage à l’extrême-droite", écrit-il dans un communiqué partagé dimanche soir. "Au contraire, il encourage la propagation de ses idées dans notre pays à un niveau jamais atteint sous la Ve République. A Villeurbanne, le score du Rassemblement national est très largement inférieur à son résultat national. Une fois de plus, notre ville démontre son refus très clair des partis et des idées qui encouragent le repli sur soi et la haine des autres. Au contraire, les forces de la gauche et de l’écologie sont majoritaires", avance le maire de Villeurbanne.

"L’extrême-droite est aux portes du pouvoir. C’est une menace pour la cohésion du pays" Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne

"La liste de Raphaël Glucksmann, "Réveiller l’Europe", double son score par rapport à 2019. En annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale, le Président de la République reconnait son échec. L’extrême-droite est aux portes du pouvoir. C’est une menace pour les droits et libertés fondamentales et, plus largement, pour la cohésion du pays."

"La seule force capable de résister à l’extrême-droite et de répondre aux aspirations des classes populaires, c’est la gauche quand elle se rassemble avec un cap clair et ambitieux en matière de solidarités et de protections face à l’ultralibéralisme et au dérèglement climatique. Partis séparés dans ce scrutin, la gauche et les écologistes ne doivent plus attendre pour engager, avec toutes les bonnes volontés, un rapprochement des sympathisants et des idées pour les élections législatives à venir. Maire au sein d’une équipe municipale qui rassemble toutes les composantes de la gauche, je mettrai toutes mes forces pour contribuer à l’union et au rassemblement que je sais indispensables pour éviter que les élections législatives n’ouvrent les portes de Matignon à l’extrême-droite", conclu-t-il.