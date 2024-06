Européennes à Villeurbanne : les Insoumis arrivent en tête

Dans cette ville socialiste, la liste de la France Insoumise arrive largement en tête devant le Rassemblement national lors des élections européennes.

Les Insoumis arrivent en tête des élections européennes à Villeurbanne. Ils obtiennent 25,20% des suffrages. Ils devancent d'une dizaine de points le Rassemblement national (16,74%). Raphaël Glucksmann et sa liste PS-Place publique est troisième avec un score légèrement supérieur (16,63%) à son résultat national dans une ville gérée par le socialiste Cédric Van Styvendael. Les écologistes qui ont souvent réalisé de très bons scores dans la commune surperforment mais ne recueillent que 9,93% des suffrages. Ils sont juste derrière la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Hayer (10,77%). 48,53% des électeurs inscrits sur les listes électorales se sont abstenus.

Le maire Cédric Van Styvendael se félicitait dimanche soir des résultats dans sa commune : "A Villeurbanne, le score du Rassemblement national est très largement inférieur à son résultat national. Une fois de plus, notre ville démontre son refus très clair des partis et des idées qui encouragent le repli sur soi et la haine des autres. Au contraire, les forces de la gauche et de l’écologie sont majoritaires. La liste de Raphaël Glucksman, « Réveiller l’Europe », double son score par rapport à 2019".