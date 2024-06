Élections européennes à Lyon : le PS savoure son retour 

Le bon score de Raphaël Glucksmann replace le PS au premier plan à gauche et redonne le sourire aux militants lyonnais.

Le contraste est saisissant ce dimanche d'élections européennes. Le QG des écologistes et celui des socialistes sont distants de quelques centaines de mètres mais l'ambiance est radicalement différente. Si les résultats ont été accueillis par un silence pesant chez les Verts, au PS, les sourires sont de retour même si les militants là aussi sont peu nombreux.

"La gauche est la seule force barrage" Fabrice Matteucci, secrétaire fédéral du PS

“C'est le résultat d'une belle campagne de terrain. Nous sommes restés fidèles à notre combat pour l'Europe. On a su convaincre avec notre programme des écologistes, des macronistes mais un peu moins chez LFI. Toute la gauche réunie fait près de 30%. C'est en dessous de l'extrême droite mais il faut qu'on travaille ensemble si on veut éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir. La gauche est la seule force barrage. Ce n'est plus Macron qui peut le faire”, analyse Fabrice Matteucci, secrétaire fédéral du PS.

L'écran géant du siège de la fédération du Rhône diffuse le discours de Raphaël Glucksmann salué par des applaudissements des militants. Les socialistes devraient envoyer 12 ou 14 de leurs candidats au Parlement européen dont la maire de Feyzin Murielle Laurent.