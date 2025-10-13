Casinos en lignes démantelés : un lyonnais mis en examen

Un Lyonnais et son associé au cœur d’un scandale colossal. Accusés d’escroquerie et de blanchiment, ils auraient bâti un empire illégal de casinos en ligne estimé à plus d’un milliard d’euros.

Ils généraient plus d'un milliard d'euros grâce à un réseau de casino en ligne. Victor T., 36 ans, originaire du Rhône, et Grégoire A., 41 ans, sont accusés d' "escroquerie et blanchiment en bande organisée" rapporte Le Parisien. Les deux associés sont soupçonnés d'être les dirigeants de Tech4S, une société spécialisée dans les casinos en ligne, un secteur interdit en France. Domiciliée à Chypre et Curaçao, Tech4S aurait engrangé plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Une société gestionnaire de plusieurs autres sites

Crésus, Lucky 8, Jackpot Bob ou encore Tortuga. Ces noms ne vous disent peut-être rien. Il s'agit pourtant des sites de casinos en ligne les plus appréciés par les joueurs français. Point commun, ils sont tous gérés par la société Tech4S. Toujours selon Le Parisien, l'entreprise employait pas moins de 170 salariés francophones. A noter que pour éviter l'intervention de l'Autorité Nationale des jeux, la société a usé de nombreuses techniques. A commencer par le changement régulier d'adresses web afin de brouiller les pistes.

Un business rentable pour les patrons, pas pour les joueurs

400.000 euros. Tel était le salaire annuel du lyonnais Victor T, qui officiait en tant que directeur financier de Tech4S. Grégoire A, son supérieur, également mis en cause dans l'affaire, touchait lui… 2 millions d'euros par an. Un business plus que rentable pour les dirigeants, onéreux pour les joueurs. En effet, L’enquête du Service central des courses et jeux et de l’Office anti‑cybercriminalité a révélé plusieurs victimes de dépendance, attirés par l'appât du gain entretenu par des promotions et des cadeaux offerts. De son côté, Grégoire A. assure être "ni un criminel ni un fugitif", affirmant avoir fermé les sites et remboursé la somme de 3,6 millions d’euros aux joueurs.