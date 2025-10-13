Actualité
Un projectile de plomb tiré sur la fenêtre d'une habitante de Vénissieux

  • par Loane Carpano

    • Dans la nuit du 11 au 12 octobre, une habitante de l'avenue Division Leclerc à Vénissieux, a reçu un projectile de plomb sur sa fenêtre.

    Un projectile en plomb a traversé la fenêtre d'un appartement de l'avenue Division Leclerc à Vénissieux. Selon le Progrès, les faits se sont déroulés dans la nuit du 11 au 12 octobre aux alentours de 00 h 30.

    L'habitante de l'appartement, accompagnée de sa nièce et sa fille, aurait alors entendu une forte détonation et des bruits de craquement de verre. Quelle surprise pour cette dernière de découvrir un impact de projectile de plomb sur sa fenêtre. Interrogée par nos confrères, la victime âgée de 55 ans affirme avoir entendu deux autres détonations similaires, peu de temps plus tard.

    La police a conseillé à la femme de porter plainte, évoquant un acte "de gamins qui s'amusaient". Ce n'est pas la première fois qu'un incident survient dans le quartier. Récemment, une explosion, des vitres cassées et des voitures endommagées avaient été recensés.

    Casinos en lignes démantelés : un lyonnais mis en examen

