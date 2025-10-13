Rillieux-la-Pape : un gymnase tagué de menaces envers la police

Une patrouille de la police municipale à Rillieux La Pape

Des menaces visant les forces de l'ordre ont été inscrites sur les murs d'un gymnase de Rillieux-la-Pape dans les nuits du 10 et 11 octobre.

"La mumu on va vous brûler c'est la guerre", "nique la BST", ou encore, "Michelet cité à éviter", ont été tagués sur les murs d’enceinte du gymnase des Alagniers, à Rillieux-la-Pape. Selon le Progrès, ces inscriptions à destination des forces de l'ordre, auraient été inscrites durant les nuits de vendredi 10 et samedi 11 octobre.

Ces tags interviennent après plusieurs arrestations réalisées sur le secteur Michelet la semaine passée. Selon le maire de la commune, Alexandre Vincendet (Horizons) interrogé par nos confrères, un individu défavorablement connu des services de police avait été interpellé, tandis que plusieurs opérations anti-stup ont été menées sur le secteur.

Des arrestations qui ne semblent pas avoir plu, les murs ayant été entièrement tagués le week-end suivant les arrestations.

