Placée en vigilance orange canicule, la Métropole de Lyon déploie plusieurs mesures pour protéger les habitants les plus vulnérables et faire face aux fortes chaleurs.

Alors que le Rhône est désormais placé en vigilance orange canicule depuis ce jeudi midi, la Métropole de Lyon a déclenché son plan canicule en lien avec les services de l'État. Plusieurs mesures sont mises en œuvre pour limiter les conséquences de cet épisode de fortes chaleurs, notamment auprès des personnes les plus fragiles.

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Le plan bleu a été activé dans l'ensemble des Ehpad métropolitains. Les services de la collectivité renforcent également le suivi des personnes vulnérables, avec des appels quotidiens et, si nécessaire, des visites à domicile pour les personnes âgées, en situation de handicap, les femmes enceintes ou encore les jeunes parents.

Certains services sont adaptés. Les déchèteries de la Métropole n'accueillent désormais le public qu'en matinée, de 7h30 à 14 heures. Les parcs de Parilly et de Lacroix-Laval restent en revanche accessibles selon leurs horaires habituels.

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La Métropole rappelle aussi les ressources disponibles pour se rafraîchir : fontaines à eau potable, stations TCL équipées, lieux frais répertoriés ou encore itinéraires ombragés. Les habitants sont invités à s'hydrater régulièrement, à limiter leurs déplacements aux heures les plus chaudes et à privilégier les espaces climatisés ou les zones de baignade.