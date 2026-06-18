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(Photo d’illustration) @WilliamPham

Lyon : un homme de 30 ans meurt noyé dans la Saône

  • par La Rédaction

    • Un homme de 30 ans est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir été repêché dans la Saône, au niveau de la passerelle Saint-Vincent, en Presqu'île.

    Un drame s'est produit dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin à Lyon. Selon Actu Lyon, vers 2h30, les secours ont été alertés pour intervenir au niveau de la passerelle Saint-Vincent, entre le Vieux Lyon et la Presqu'île, où un homme se trouvait en difficulté dans la Saône.

    D'importants moyens ont été déployés sur place alors que la victime, âgée de 30 ans, serait restée immergée pendant une vingtaine de minutes avant d'être retrouvée par les sapeurs-pompiers. Malgré sa prise en charge par les équipes du Samu et plusieurs tentatives de réanimation, son décès a été constaté aux alentours de 4 heures du matin.

    Les circonstances exactes du drame restent à déterminer. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir s'il s'agit d'une chute accidentelle ou d'une baignade volontaire, alors que les fortes chaleurs touchent actuellement la région lyonnaise. D'après plusieurs témoignages recueillis sur place, la victime aurait consommé de l'alcool avant d'entrer dans l'eau. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises de ce décès.

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