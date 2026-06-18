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Piscine Jean Mermoz. @siteofficiellyon

Canicule à Lyon : les piscines passent en horaires d'été

  • par LR

    • Face à la hausse des températures, la Ville de Lyon rappelle les horaires des piscines ouvertes cet été. Plusieurs équipements sont déjà accessibles, tandis que d'autres basculeront progressivement en configuration estivale jusqu'au début du mois de juillet.

    Alors que les fortes chaleurs s'installent dans la métropole lyonnaise, la Ville de Lyon adapte progressivement l'ouverture de ses piscines. Plusieurs bassins extérieurs sont déjà accessibles, comme le Centre nautique Tony-Bertrand, ouvert tous les jours, ou encore l'espace aquatique Aquavert de Francheville, qui accueille le public quotidiennement depuis le 13 juin.

    Jusqu'au 19 juin, certaines piscines couvertes fonctionnent avec des horaires réduits en raison des stages d'apprentissage de la natation organisés pour les scolaires. À partir du 22 juin, les établissements Saint-Exupéry et Tronchet passeront en horaires d'été, avant l'ouverture de la piscine de la Duchère le 25 juin.

    Le Centre nautique intercommunal Lyon-Saint-Fons-Vénissieux élargira ses horaires à compter du 27 juin. Les piscines Mermoz et de Gerland (« La Lou Piscine ») basculeront, elles, en mode estival dès le 1er juillet.

    La Ville recommande de réserver sa place en ligne afin de garantir son accès en cas de forte affluence. Des guichets et automates restent toutefois disponibles sur place. L'entrée demeure gratuite pour les enfants de moins de 4 ans.

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