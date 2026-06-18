L’installation lyonnaise, “réversible et saisonnière”, avec vue sur le centre commercial, sera arrimée sur le quai de la place Nautique © Artefactory lab

Un collectif de riverains a lancé une pétition pour s'opposer au projet de baignade dans la Darse de Confluence. Parmi leurs principales inquiétudes figurent les nuisances sonores.

"Non au projet de baignade dans la Darse-Confluence". Alors que la Ville de Lyon prévoit de transformer la Darse de Confluence en un grand bassin de baignade d'ici l'été 2027, certains habitants ont décidé de s'opposer au projet. En parallèle de la concertation lancée par la Ville de Lyon pour recueillir l'avis des Lyonnais, un collectif de riverains s'est monté pour lancer une pétition en ligne, s'opposant au projet.

Principales inquiétudes pointées du doigt ? Les nuisances sonores qu'engendrerait un tel projet : "La Mairie de Lyon veut créer un lieu de baignade dans la Darse-Confluence en 2027 à moins de 30 mètres des lieux d'habitation sans se préoccuper des nuisances sonores que vont subir les riverain", écrivent-ils dans la pétition. Ils poursuivent : "Le bassin de la Darse agit comme une vaste caisse de résonance entre immeubles et centre-commercial."

"Les riverains n'ont pas été concertés"

Les riverains concernés dénoncent également un manque de communication de la Ville sur le projet : "Les riverains n'ont pas été concertés. L'étude d'usage en cours ne pose pas les vraies questions", dénoncent-ils encore, pointant du doigt la non-communication des études d'impact environnemental et acoustique du projet.

Le collectif revendique "la communication rapide des documents relatifs au projet", l'organisation d'une réunion publique avec les riverains de la darse et le déplacement du projet sur un autre lieu éloigné des habitations, tels que le parc de Gerland. Pour rappel, cette idée avait déjà été évoquée par le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, qui s'oppose également au projet de baignade dans la Darse.

La pétition, à pour l'heure, récolté 345 signatures.

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