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Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Une vague de chaleur "beaucoup plus intense et plus longue que celle de mai" devrait toucher Lyon

  • par Loane Carpano

    • Alors que le mercure devrait atteindre les 38°C en fin de semaine, les météorologues annoncent une vague de chaleur intense, qui devrait perdurer jusqu'à fin juin.

    Le répit fût court. Après une semaine au climat plus tempéré, les températures sont à nouveau en hausse à Lyon et dans toute la France. Ce mercredi 17 juin, elles grimperont jusqu'à 34°C, puis s'intensifieront au fil des jours jusqu'à atteindre 38°C : "Dès cet après-midi, les températures seront pénibles et après ce sera le marathon qui commence", alerte Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net.

    "A partir de demain, il fera plus de 35°C tous les jours avec des températures au-dessus de 20°C les nuits, c'est assez effrayant", s'inquiète le professionnel. Une situation d'autant plus inquiétante du fait qu'elle devrait s'inscrire dans le temps. Selon le météorologue, le mercure ne devrait pas redescendre avant la fin du mois de juin : "Les chaleurs seront quotidiennement insupportables", insiste-t-il. Les records de chaleur pour le début du mois de juin, établis à 38,4°C en 2003 pourraient même être dépassés : "Cette vague de chaleur est assez exceptionnelle puisqu'elle est comparable à celle de 2003 ou de 2019", souligne Guillaume Séchet.

    Pourquoi fait-il aussi chaud ?

    Les causes de cette vague de chaleurs sont semblables à celles du mois de mai : "Avec une masse d'air en provenance du Sahara, un dôme de chaleur s'est formé au-dessus du sud de l'Europe, comme en mai", explique le météorologue, avant de préciser : "Le problème c'est qu'elle arrive plus tard dans l'année, donc forcément elle sera plus intense et plus longue que le mois dernier."

    "Pour que le dôme de chaleur tombe, il faudrait qu'il soit chassé par un courant océanique", poursuit-il. Malheureusement, ce scénario n'est pour l'instant pas prévu. Les orages ne devraient pas non plus être au rendez-vous d'ici les prochaines semaines.

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