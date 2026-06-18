Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront placés en vigilance orange canicule ce jeudi 18 juin 2026 à partir de midi.

Il va chaud, même très chaud dans une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jeudi 18 juin 2026 cinq départements de la région passeront ainsi en vigilance orange canicule à partir de midi.

Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Dans ces départements les températures pourraient atteindre 38 degrés localement et des records de chaleurs pourraient être battus au cours de l'après-midi.

A noter que la Savoie, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire et le Cantal sont eux toujours en vigilance jaune canicule.

Enfin, huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance jaune aux orages ce jeudi : la Loire, la Haute-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère.